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Грузия отказывается от посредников в импорте электроэнергии из Азербайджана
Грузия отказывается от посредников в импорте электроэнергии из Азербайджана
Sputnik Грузия
По словам премьера, отказ от посредника позволит государству ежегодно экономить несколько миллионов 07.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-07T17:57+0400
2026-10-07T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия будет осуществлять импорт электроэнергии из Азербайджана без компаний-посредников, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Посредником при импорте электроэнергии из Азербайджана была компания "Инвестиционная группа Тбилиси"."Очень важно, что импорт электроэнергии из Азербайджана будет осуществляться без посредников. Таким образом, больше ни из одной страны не будет осуществляться импорт электроэнергии через посредников. В случае Азербайджана после отказа от посредников государство сохранит несколько миллионов ежегодно, что очень важно", – заявил Кобахидзе.По данным Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, объем импорта электроэнергии из Азербайджана за январь–август 2026 года составил 164 миллиона киловатт-часов, в 2025 году – 417 миллионов киловатт-часов, а в 2024 году – 186 миллионов киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, ираклий кобахидзе
экономика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, ираклий кобахидзе

Грузия отказывается от посредников в импорте электроэнергии из Азербайджана

17:57 07.10.2026
© Sputnik / Alexander ImedashviliВысоковольтная линия электропередач в Восточной Грузии
Высоковольтная линия электропередач в Восточной Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2026
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам премьера, отказ от посредника позволит государству ежегодно экономить несколько миллионов
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия будет осуществлять импорт электроэнергии из Азербайджана без компаний-посредников, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Посредником при импорте электроэнергии из Азербайджана была компания "Инвестиционная группа Тбилиси".
"Очень важно, что импорт электроэнергии из Азербайджана будет осуществляться без посредников. Таким образом, больше ни из одной страны не будет осуществляться импорт электроэнергии через посредников. В случае Азербайджана после отказа от посредников государство сохранит несколько миллионов ежегодно, что очень важно", – заявил Кобахидзе.
По данным Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, объем импорта электроэнергии из Азербайджана за январь–август 2026 года составил 164 миллиона киловатт-часов, в 2025 году – 417 миллионов киловатт-часов, а в 2024 году – 186 миллионов киловатт-часов.
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