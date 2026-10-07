https://sputnik-georgia.ru/20261007/gruziya-planiruet-rasshirit-areal-soglasheniy-o-svobodnoy-torgovle-301030317.html
Грузия планирует расширить ареал соглашений о свободной торговле
Грузия планирует расширить ареал соглашений о свободной торговле
Sputnik Грузия
Переговоры идут с Сербией, Южной Кореей и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива 07.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-07T13:53+0400
2026-10-07T13:53+0400
2026-10-07T13:53+0400
экономика
грузия
новости
тбилиси
сербия
южная корея
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250896200_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfdd052a0b8fcc2ee348ac7ff686b33b.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правительство Грузии ведет активные переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Сербией, Южной Кореей и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Режим свободной торговли предусматривает отмену или снижение таможенных пошлин на товары при соблюдении условий соответствующих соглашений.На сегодняшний день Грузия уже заключила подобные соглашения с ЕС, Китаем, Гонконгом, Великобританией, ОАЭ и Европейской ассоциацией свободной торговли.Режим свободной торговли также действует между Грузией и Турцией, Украиной, странами СНГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
сербия
южная корея
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250896200_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db758cb20d2e666fc69d732a31e362c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, тбилиси, сербия, южная корея, ираклий кобахидзе
экономика, грузия, новости, тбилиси, сербия, южная корея, ираклий кобахидзе
Грузия планирует расширить ареал соглашений о свободной торговле
Переговоры идут с Сербией, Южной Кореей и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правительство Грузии ведет активные переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Сербией, Южной Кореей и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Режим свободной торговли предусматривает отмену или снижение таможенных пошлин на товары при соблюдении условий соответствующих соглашений.
На сегодняшний день Грузия уже заключила подобные соглашения с ЕС, Китаем, Гонконгом, Великобританией, ОАЭ и Европейской ассоциацией свободной торговли.
Режим свободной торговли также действует между Грузией и Турцией, Украиной, странами СНГ.