https://sputnik-georgia.ru/20261007/gruziya-planiruet-rasshirit-areal-soglasheniy-o-svobodnoy-torgovle-301030317.html

Грузия планирует расширить ареал соглашений о свободной торговле

Грузия планирует расширить ареал соглашений о свободной торговле

Sputnik Грузия

Переговоры идут с Сербией, Южной Кореей и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T13:53+0400

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2026-10-07T13:53+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правительство Грузии ведет активные переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Сербией, Южной Кореей и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Режим свободной торговли предусматривает отмену или снижение таможенных пошлин на товары при соблюдении условий соответствующих соглашений.На сегодняшний день Грузия уже заключила подобные соглашения с ЕС, Китаем, Гонконгом, Великобританией, ОАЭ и Европейской ассоциацией свободной торговли.Режим свободной торговли также действует между Грузией и Турцией, Украиной, странами СНГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, сербия, южная корея, ираклий кобахидзе