https://sputnik-georgia.ru/20261007/gruziya-rasshiryaet-zapovednye-zemli---video-301028032.html
Грузия расширяет заповедные земли – видео
Грузия расширяет заповедные земли – видео
Sputnik Грузия
От высокогорья Кавказа до колхидских лесов и полупустынь на востоке страны – Грузия продолжает расширять территории, где природа находится под особой защитой... 07.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-07T11:27+0400
2026-10-07T11:27+0400
2026-10-07T11:41+0400
видео
мультимедиа
природа
видеоклуб
видео-новости из грузии
агентство охраняемых территорий
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/0a/07/301027613_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e453493ce1a364e6cfc9cc600b43216e.jpg
Сегодня в стране насчитывается 112 охраняемых территорий. Их общая площадь превышает один миллион гектаров – это около 15% всей территории Грузии.Только в 2026 году были созданы 12 новых охраняемых территорий, еще две – расширены. Под защиту дополнительно попали более 136 тысяч гектаров. Сохранять эти территории помогают около 500 рейнджеров. Их задача – защита лесов, редких животных и растений, борьба с браконьерством и контроль за состоянием природных экосистем. Одновременно развиваются инфраструктура национальных парков и экотуризм.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/0a/07/301027613_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a3c75824217c7052096ba45170b5f243.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, природа, видеоклуб , видео-новости из грузии, агентство охраняемых территорий, грузия, видео
видео, мультимедиа, природа, видеоклуб , видео-новости из грузии, агентство охраняемых территорий, грузия, видео
Грузия расширяет заповедные земли – видео
11:27 07.10.2026 (обновлено: 11:41 07.10.2026)
От высокогорья Кавказа до колхидских лесов и полупустынь на востоке страны – Грузия продолжает расширять территории, где природа находится под особой защитой государства
Сегодня в стране насчитывается 112 охраняемых территорий. Их общая площадь превышает один миллион гектаров – это около 15% всей территории Грузии.
Только в 2026 году были созданы 12 новых охраняемых территорий, еще две – расширены. Под защиту дополнительно попали более 136 тысяч гектаров. Сохранять эти территории помогают около 500 рейнджеров. Их задача – защита лесов, редких животных и растений, борьба с браконьерством и контроль за состоянием природных экосистем. Одновременно развиваются инфраструктура национальных парков и экотуризм.