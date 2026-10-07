https://sputnik-georgia.ru/20261007/gruziya-rasshiryaet-zapovednye-zemli---video-301028032.html

Грузия расширяет заповедные земли – видео

Грузия расширяет заповедные земли – видео

Sputnik Грузия

От высокогорья Кавказа до колхидских лесов и полупустынь на востоке страны – Грузия продолжает расширять территории, где природа находится под особой защитой... 07.10.2026, Sputnik Грузия

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Сегодня в стране насчитывается 112 охраняемых территорий. Их общая площадь превышает один миллион гектаров – это около 15% всей территории Грузии.Только в 2026 году были созданы 12 новых охраняемых территорий, еще две – расширены. Под защиту дополнительно попали более 136 тысяч гектаров. Сохранять эти территории помогают около 500 рейнджеров. Их задача – защита лесов, редких животных и растений, борьба с браконьерством и контроль за состоянием природных экосистем. Одновременно развиваются инфраструктура национальных парков и экотуризм.

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, природа, видеоклуб , видео-новости из грузии, агентство охраняемых территорий, грузия, видео