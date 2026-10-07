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Лавров: США с пониманием приняли аргументы России по трехсторонней встрече по Украине

Лавров: США с пониманием приняли аргументы России по трехсторонней встрече по Украине

Sputnik Грузия

По словам главы МИД РФ, Москва хочет понимать, с какими предложениями Владимир Зеленский направит своих представителей на переговоры, прежде всего в свете... 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T18:53+0400

2026-10-07T18:53+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Соединенные Штаты с пониманием приняли аргументы России по поводу трехсторонней встречи по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Министр напомнил, что США предложили организовать трехсторонние переговоры. Москва согласилась при понимании, что нужно провести парламентские выборы. Сразу после этого киевский режим, по словам Лаврова, начал делать все, чтобы сорвать выборы в Госдуму в течение всех трех дней."Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно, американская сторона приняла к сведению, с пониманием приняла к сведению наши аргументы", – сказал Лавров на пресс-конференции.Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США, отметив, что американская сторона предлагает провести переговоры на техническом уровне до конца октября.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киеву необходимо принять решение и приступить к переговорам. По его словам, по мере продвижения российских войск возможности украинской стороны самостоятельно принимать решения сокращаются.Российское руководство неоднократно заявляло, что Москва стремится устранить причины конфликта и добиться устойчивого мира, а не временного перемирия, которое, по ее оценке, ВСУ могут использовать для перевооружения и подготовки новых атак.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, политика, в мире, сша, москва, киев, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков, мид россии