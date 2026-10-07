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МИД России: Инициатива восстановления дипломатических отношений должна исходить от Грузии
МИД России: Инициатива восстановления дипломатических отношений должна исходить от Грузии
Sputnik Грузия
Брюссель оказывает давление на Тбилиси за его отказ присоединиться к антироссийским санкциям, заявил российский дипломат 07.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Сотрудничество Грузии с Россией носит естественный характер, а давление Евросоюза связано с тем, что Тбилиси руководствуется национальными интересами, заявил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.Дипломат прокомментировал отношения Грузии с ЕС, расширение российско-грузинского сотрудничества и перспективы восстановления дипломатических отношений.По его словам, Евросоюз подталкивает Грузию к конфронтации с Россией и регулярно упрекает Тбилиси за неприсоединение к антироссийским санкциям. Грузинские власти, отметил дипломат, объясняют свой отказ тем, что ограничения не повлияют на Россию, но приведут к тяжелым последствиям для самой Грузии.При этом Москва считает выстраивание отношений с ЕС прерогативой грузинского руководства, подчеркнул Калугин.Торговля и культурные связиПо данным дипломата, в январе–июне текущего года товарооборот между Россией и Грузией вырос почти на 20%. Россияне составляют четверть туристов в республике, а Россия остается основным потребителем традиционных грузинских товаров.Калугин также обратил внимание на то, что за последние десять лет доля Евросоюза в торговле Грузии сократилась с 32% до 21%, несмотря на заключенное в 2014 году Соглашение об ассоциации. По его словам, в 2025 году на страны ЕС пришлось 12% местного экспорта Грузии, а на страны СНГ – 70%.Он сообщил, что 17 октября в России впервые пройдет федеральный диктант по грузинскому языку, и выразил надежду, что мероприятие станет ежегодным.Отвечая на вопрос о восстановлении дипломатических отношений с Тбилиси, Калугин заявил, что новых обстоятельств в этом вопросе нет."Инициатива должна исходить от грузинской стороны", – подчеркнул он.Россия и Южный КавказГоворя о ситуации на Южном Кавказе, Калугин отметил расширение международных связей региона и повышение его самостоятельности. Вместе с тем, по его оценке, некоторые внерегиональные игроки пытаются сократить взаимодействие южнокавказских стран с Ираном и Китаем и подорвать их сотрудничество с Россией.Дипломат подчеркнул, что Москва заинтересована в стабильности и прочном мире на Кавказе, от которых зависят безопасность южных рубежей России, работа торговых коридоров и развитие инфраструктуры.По его словам, Россия готова развивать с партнерами торговлю, транспортные связи, инвестиционное сотрудничество, промышленную кооперацию и совместные проекты в сфере высоких технологий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, политика, грузия, тбилиси, брюссель, москва, мид россии, снг
россия, политика, грузия, тбилиси, брюссель, москва, мид россии, снг
МИД России: Инициатива восстановления дипломатических отношений должна исходить от Грузии
12:12 07.10.2026 (обновлено: 12:31 07.10.2026)
Брюссель оказывает давление на Тбилиси за его отказ присоединиться к антироссийским санкциям, заявил российский дипломат
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik.
Сотрудничество Грузии с Россией носит естественный характер, а давление Евросоюза связано с тем, что Тбилиси руководствуется национальными интересами, заявил РИА Новости
директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
Дипломат прокомментировал отношения Грузии с ЕС, расширение российско-грузинского сотрудничества и перспективы восстановления дипломатических отношений.
"По сути, Брюссель потребовал, чтобы грузинские власти признали его право на вмешательство не только во внешнюю, но и во внутреннюю политику страны. Грузия воспротивилась такому неоколониальному подходу и агрессивному подавлению ее суверенитета. Именно поэтому ЕС заклеймил ее как „демократически отсталую“. Стал выкручивать Грузии руки за то, что она руководствуется национальными интересами", – заявил Калугин.
По его словам, Евросоюз подталкивает Грузию к конфронтации с Россией и регулярно упрекает Тбилиси за неприсоединение к антироссийским санкциям. Грузинские власти, отметил дипломат, объясняют свой отказ тем, что ограничения не повлияют на Россию, но приведут к тяжелым последствиям для самой Грузии.
При этом Москва считает выстраивание отношений с ЕС прерогативой грузинского руководства, подчеркнул Калугин.
Торговля и культурные связи
По данным дипломата, в январе–июне текущего года товарооборот между Россией и Грузией вырос почти на 20%. Россияне составляют четверть туристов в республике, а Россия остается основным потребителем традиционных грузинских товаров.
Калугин также обратил внимание на то, что за последние десять лет доля Евросоюза в торговле Грузии сократилась с 32% до 21%, несмотря на заключенное в 2014 году Соглашение об ассоциации. По его словам, в 2025 году на страны ЕС пришлось 12% местного экспорта Грузии, а на страны СНГ – 70%.
"Нам всегда нужно помнить, что географию не изменить, она сильнее геополитических амбиций. Мы были и останемся с Грузией соседями. Нас связывают и теснейшие культурные узы, к которым в России относятся бережно", – отметил дипломат.
Он сообщил, что 17 октября в России впервые пройдет федеральный диктант по грузинскому языку, и выразил надежду, что мероприятие станет ежегодным.
Отвечая на вопрос о восстановлении дипломатических отношений с Тбилиси, Калугин заявил, что новых обстоятельств в этом вопросе нет.
"Инициатива должна исходить от грузинской стороны", – подчеркнул он.
Говоря о ситуации на Южном Кавказе, Калугин отметил расширение международных связей региона и повышение его самостоятельности. Вместе с тем, по его оценке, некоторые внерегиональные игроки пытаются сократить взаимодействие южнокавказских стран с Ираном и Китаем и подорвать их сотрудничество с Россией.
Дипломат подчеркнул, что Москва заинтересована в стабильности и прочном мире на Кавказе, от которых зависят безопасность южных рубежей России, работа торговых коридоров и развитие инфраструктуры.
По его словам, Россия готова развивать с партнерами торговлю, транспортные связи, инвестиционное сотрудничество, промышленную кооперацию и совместные проекты в сфере высоких технологий.