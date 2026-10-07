https://sputnik-georgia.ru/20261007/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii--skolko-sluchaev-udalos-vyyavit-s-nachala-goda-301026451.html

Незаконная вырубка леса в Грузии – сколько случаев удалось выявить с начала года

Незаконная вырубка леса в Грузии – сколько случаев удалось выявить с начала года

Sputnik Грузия

В сентябре изъято до 82 кубометров древесины различных пород 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Сотрудники Национального агентства лесного хозяйства за девять месяцев выявили 505 фактов незаконной добычи древесины, сообщили в агентстве.В сентябре было зафиксировано 42 правонарушения, из которых 41 касается незаконной добычи древесины, в том числе ее транспортировки. Кроме того, в регионе Имерети выявлен один факт самовольного занятия территории государственного лесного фонда.В сентябре всего было изъято до 82 кубометров незаконно заготовленной древесины различных пород. Изъятую древесину разместили на "деловых дворах" Лесного агентства для дальнейшего распоряжения.Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники агентства патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия — 153.В последние годы зафиксировано снижение числа случаев незаконной вырубки лесов в результате ужесточения законодательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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