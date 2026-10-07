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Оборот грузинского бизнес-сектора в 2025 году

Оборот грузинского бизнес-сектора в 2025 году

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", оборот грузинского бизнес-сектора в 2025 году составил 253,7 млрд лари, или 97,6 млрд долларов. 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T16:51+0400

2026-10-07T16:51+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", оборот грузинского бизнес-сектора в 2025 году составил 253,7 млрд лари, или 97,6 млрд долларов.Львиную долю этого сектора занимает крупный бизнес – 68%, а средний и малый бизнес представлены в равных долях – по 16%. Численность занятых в бизнес-секторе составила 899 тыс. человек, а среднемесячная зарплата – 2 198 лари, или 845 долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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