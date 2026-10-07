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Отношения Грузии и Великобритании должны вернуться в приемлемое русло – спикер парламента

Отношения Грузии и Великобритании должны вернуться в приемлемое русло – спикер парламента

Sputnik Грузия

Грузия делала все для того, чтобы быть добросовестным партнером Великобритании как в двусторонних отношениях, так и в рамках НАТО, напомнил спикер грузинского... 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Отношения между Грузией и Великобританией должны вернуться в русло, соответствующее истории и уровню стратегического партнерства двух стран, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам после встречи со спикером палаты общин Великобритании Линдси Хойл. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией принимает участие в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в городе Аруше в Танзании. Спикер парламента Грузии также проводит встречи со своими коллегами из других стран. "Мы говорили о том, что задача парламента – чтобы мы как представители народа в рамках парламентской дипломатии обсуждали друг с другом, что необходимо сделать для того, чтобы отношения между Грузией и Великобританией вернулись в то русло, которое будет приемлемым, исходя из истории отношений между нашими странами", – сказал Папуашвили. По его словам, Грузия делала все для того, чтобы быть добросовестным партнером Великобритании как в двусторонних отношениях, так и в рамках НАТО и других форматов. "Мы не довольны тем тоном отношений, который сегодня существует между Грузией и Великобританией", – отметил Папуашвили. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года, на последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. 24 февраля 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику, или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают, или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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