https://sputnik-georgia.ru/20261007/premer-gruzii-rasskazal-kak-prokhodit-borba-s-nezakonnym-mayningom-v-svaneti-301036323.html

Премьер Грузии рассказал как проходит борьба с незаконным майнингом в Сванети

Премьер Грузии рассказал как проходит борьба с незаконным майнингом в Сванети

Sputnik Грузия

До конца года в 25 селах Местиа установят еще 48 балансовых счетчиков электроэнергии 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Потребление электроэнергии в высокогорном Местиа снизилось на 22% после установки счетчиков, однако этого недостаточно, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.Власти Грузии 1 июня 2026 года объявили о начале борьбы с незаконным майнингом криптовалют в муниципалитете Местиа. Такая деятельность приводит к перегрузке электросетей и наносит ущерб энергетической системе, а также местным жителям."По текущим показателям, потребление электроэнергии в Местиа уже снизилось на 22%, однако этого недостаточно. Предстоит сократить еще гораздо больше, и этот результат обязательно будет достигнут, когда процесс установки счетчиков завершится полностью", – заявил Кобахидзе.Как сказал Кобахидзе, оснащение Местиа счетчиками на протяжении многих лет было непреодолимой проблемой."Из-за так называемого майнинга страна теряла электроэнергию стоимостью около 20 миллионов лари – это были незаконные доходы", – сказал он.По информации премьера, 54 балансовых счетчика уже установлены в 33 селах муниципалитета Местиа. До конца года оставшиеся 48 балансовых счетчиков будут полностью установлены в 25 селах.Как ранее заявил премьер, только в районе Местиа потребление электроэнергии за 2025 год составило 125 миллионов киловатт-часов, и это вызывало серьезные проблемы.Проблема рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местиа сохраняется с 2021 года. Район привлекает майнеров низкими тарифами на электроэнергию, установленными для предпринимателей, работающих в высокогорных регионах. Для населения электричество остается бесплатным.Для решения проблемы криптомайнинга правительство Грузии в июне 2026 года решило установить во всех селах Местиа счетчики электроэнергии. При этом для местных жителей электроэнергия останется бесплатной в пределах установленного лимита потребления. За объем, превышающий этот лимит, придется платить по тарифу.Кроме того, полиция начала изымать оборудование для майнинга с незаконных криптоферм. Уже изъято до 300 аппаратов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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