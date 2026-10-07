https://sputnik-georgia.ru/20261007/problemy-so-zreniem-v-gruzii-vrachi-prizyvayut-k-svoevremennoy-diagnostike---video-301032140.html

Проблемы со зрением в Грузии: врачи призывают к своевременной диагностике - видео

Проблемы со зрением в Грузии: врачи призывают к своевременной диагностике - видео

Sputnik Грузия

Хорошо видеть – возможность, которую многие начинают ценить только тогда, когда зрение ухудшается. 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T12:40+0400

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Проблемы с глазами становятся всё более актуальными и для Грузии, особенно на фоне старения населения и образа жизни, связанного с постоянным использованием компьютеров и смартфонов.Точной статистики, сколько жителей Грузии имеют плохое зрение, нет .Однако международные специалисты считают расширение диагностики и раннее выявление заболеваний одним из важных направлений для нашей страны.Современная офтальмология позволяет успешно корректировать многие нарушения зрения и лечить те заболевания, которые раньше могли привести к его потере. В Грузии работают специализированные глазные клиники, успешно проводятся операции различной сложности.

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