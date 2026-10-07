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"Рано или поздно они поймут": Мачавариани о провале евробюрократов в Грузии

"Рано или поздно они поймут": Мачавариани о провале евробюрократов в Грузии

Sputnik Грузия

Евробюрократам также придется признать простую истину, что Грузия является одной из ключевых стран Среднего коридора, заявил депутат 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T11:58+0400

2026-10-07T11:58+0400

2026-10-07T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Евробюрократам придется осознать, что несмотря на столько попыток, они не смогут ни устроить революцию, ни выиграть выборы в Грузии за счет предвыборных кампаний, проводимых для оппозиции, заявил первый заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Отношения между Грузией и Евросоюзом в последнее время переживают глубокий кризис и фактически приостановлены. После того как парламент Грузии принял законы "О прозрачности иностранного влияния" и против "ЛГБТ*-пропаганды", ЕС официально заморозил процесс интеграции страны, а также приостановил финансовую помощь правительству и отменил встречи на высоком уровне. В то время как Брюссель обвиняет Тбилиси в отходе от демократических ценностей, правящая партия "Грузинская мечта" заявляет о внешнем давлении, вмешательстве в свои внутренние дела и двойных стандартах, но при этом декларирует готовность возобновить полноценный диалог "с чистого листа". По его словам, евробюрократам также придется признать простую истину, что Грузия является одной из ключевых стран Среднего коридора и действительно граничит с Черным морем. "Сядут и будут разговаривать с нами! Мы же на всех уровнях заявляли, что готовы забыть столько несправедливости и начать отношения с чистого листа", – сказал Мачавариани. В своем статусе в соцсети, Мачавариани прокомментировал недавние результаты исследования Еврокомиссии, согласно которым Грузия вошла в первую десятку европейских стран по уровню доверия к парламенту, поднявшись с 16-го места. Депутат отметил, что, согласно всем опубликованным исследованиям и индексам Еврокомиссии, касающимся качества демократии, Грузия находится на передовых позициях. По словам Мачавариани, несмотря на все это, начиная с 2022 года, Брюссель фактически в "ежедневном" режиме занят критикой правительства Грузии, а также распространением огромного количества лжи и дезинформации и финансированием революций. Как заявил Мачавариани, нынешняя администрация США подвергает жесткой критике сам Брюссель из-за его политической повестки дня. Правящий класс Брюсселя оторвался от своих фундаментальных ценностей и не служит интересам европейского народа. Как записали США в документе своей Стратегии национальной безопасности, Брюссель своей сегодняшней политикой ведет Евросоюз к цивилизационной пропасти. Кроме того, депутат отметил, что распространение лжи и дезинформации со стороны евробюрократов и обвинения в адрес Грузии в откате демократии начинается именно со дня начала российско-украинского кризиса. По информации Мачавариани, в период с 2022 по 2025 год было три попытки революции в Грузии, которые также поддерживались и финансировались Брюсселем. Также, по его словам, помимо попыток революций, с начала российско-украинского кризиса и по сей день со стороны Евросоюза происходит множество других несправедливостей, лжи, дезинформации и грубого вмешательства во внутренние дела Грузии. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, брюссель, сша, еврокомиссия, грузия - евросоюз