https://sputnik-georgia.ru/20261007/skolko-zhalob-postupilo-v-antimonopolnuyu-sluzhbu-gruzii-s-nachala-goda-300997264.html

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Sputnik Грузия

Число жалоб потребителей в Грузии за девять месяцев выросло более чем вдвое 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T10:52+0400

2026-10-07T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии рассмотрело 2 013 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в январе – сентябре 2026 года, говорится в сообщении ведомства.Закон "О защите прав потребителей" вступил в силу 1 июня 2022 года и регулирует отношения между потребителями и продавцами товаров и услуг.По информации ведомства, количество жалоб на нарушение прав потребителей, поданных с января по сентябрь, выросло на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев в агентство также поступило 6 250 звонков от потребителей.В отчетном периоде агентство подтвердило 248 фактов нарушения прав групп потребителей по 563 делам.За неисполнение обязательств, установленных агентством, 136 предпринимателям в 307 случаях назначили штрафы на общую сумму 303 463 лари.Кроме того, по 168 делам заключены 147 соглашений о принятии условных обязательств в пользу потребителей. Предприниматели обязались изменить свою торговую практику и восстановить права потребителей, предположительно пострадавших в результате их действий.За этот период 68% обращений касались онлайн-торговли, а 32% — покупок в торговых точках. Большинство обращений (81%) поступило из Тбилиси, далее следуют Аджария (6%), Имерети (3%), Квемо-Картли (2%), Кахети (2%), Самегрело – Земо-Сванети (2%) и другие регионы.За девять месяцев поступило 834 требования о возврате денежных средств, 436 – о ремонте или замене бракованного товара, 498 – о восстановлении прав в связи с некачественным обслуживанием и 245 – по другим вопросам.На сектор оптовой и розничной торговли пришлось 67% жалоб, на транспорт и складирование – 11%, на сферу искусства, отдыха и развлечений – 3%, на прочие виды деятельности – 19%.Как подать жалобуВ случае нарушения прав потребителей в Грузии можно заполнить специальную форму заявления и направить ее на электронный адрес consumer@gcca.gov.ge. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии – 15 20.За неисполнение или ненадлежащее исполнение решения агентства в установленный срок на предпринимателя налагается штраф. Его размер не может превышать 2% годового оборота предпринимателя за предыдущий финансовый год и не должен быть меньше 600 лари.Повторное нарушение в течение 12 месяцев влечет удвоение ранее назначенного штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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