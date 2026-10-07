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https://sputnik-georgia.ru/20261007/sleduet-li-pomilovat-organizatorov-napadeniya-na-zdanie-administratsii-prezidenta-gruzii-301027430.html
Следует ли помиловать организаторов нападения на здание администрации президента Грузии?
Следует ли помиловать организаторов нападения на здание администрации президента Грузии?
Sputnik Грузия
07.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-07T12:51+0400
2026-10-07T12:51+0400
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Следует ли помиловать организаторов нападения на здание администрации президента Грузии?

12:51 07.10.2026
© photo: Sputnik / StringerМитинг оппозиции. Разгон митинга у администрации президента Грузии 4 октября 2025 года
Митинг оппозиции. Разгон митинга у администрации президента Грузии 4 октября 2025 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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