https://sputnik-georgia.ru/20261007/ssha-ne-ustoyali-pered-evropoy-zayavivshey-o-pokhoronakh-ankoridzha--lavrov-301043314.html

США не устояли перед Европой, заявившей о "похоронах Анкориджа" — Лавров

США не устояли перед Европой, заявившей о "похоронах Анкориджа" — Лавров

Sputnik Грузия

По словам главы МИД РФ, Москва полностью приняла предложения, сделанные на саммите на Аляске, и готова к трехсторонним переговорам, но хочет понимать, с какими... 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T19:29+0400

2026-10-07T19:29+0400

2026-10-07T19:29+0400

украина

обострение ситуации вокруг украины

в мире

политика

россия

москва

сша

европа

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/18/298293955_0:30:2881:1651_1920x0_80_0_0_bd89636b7ddc9678aa1e7bec96c5424e.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Россия не виновата, что США не устояли перед давлением Европы, "похоронившей" договоренности в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров."Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита <...> на Аляске", — рассказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран СНГ.Министр также напомнил, что Вашингтон недавно предложил организовать трехсторонние переговоры и Москва согласилась при условии, что нужно провести выборы в Госдуму. Однако сразу после этого киевский режим начал делать все, чтобы сорвать голосование."Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно, американская сторона с пониманием приняла к сведению наши аргументы", — добавил Лавров.Ранее Лавров подчеркивал, что Россия держит слово и остается привержена американским предложениям, сделанным в Анкоридже. По его словам, Москва предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Украины о том, что договоренности саммита на Аляске похоронены.В конце сентября Владимир Путин отмечал, что Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму, но ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву в дни голосования.Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что конкретики по организации трехсторонней встречи пока нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

москва

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, политика, россия, москва, сша, европа, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, снг, мид россии