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СВО: массированный удар России по энергетике и ВПК в Киеве и регионах

СВО: массированный удар России по энергетике и ВПК в Киеве и регионах

Sputnik Грузия

Вооруженные силы РФ в среду нанесли массированный удар по предприятиям ВПК, электростанциям Киева, Днепропетровска, Полтавы, Чернигова, Харькова, Одессы, и по... 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T18:59+0400

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Это не отдельная акция возмездия, а развитие стратегической наступательной операции. Интенсивность ударов растет. Доклады командования ВСУ о сбитых российских ракетах и дронах – неловкая дезинформация о неочевидном могуществе украинской ПВО.ВС России 7 октября поразили высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования десятки предприятий компании "Файер Пойнт" в украинской столице, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морские суда, задействованные в интересах ВСУ.Украинское командование насчитало в российском залпе 36 крылатых ракет Х-101, 25 гиперзвуковых "Цирконов", восемь "Калибров", шесть "Искандеров" (всего – 75 ракет) и 130 ударных дронов "Герань".В Киеве "Искандеры", "Калибры", "Герани" прилетели по цехам "Фанплит", "Умные боеприпасы", "Картонно-бумажный комбинат" (сборка и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9). В Днепропетровске и Черниговской области – поражены предприятия аналогичного профиля "Южный машиностроительный завод" и "Пластмасс-Прилуки". Огнем охвачены десятки цехов сборки ракет "Фламинго". В Кировоградской области пострадала промгруппа "Александрия", выпускавшая комплектующие для БПЛА. В Измаиле Одесской области прилетело по заводу "Дунай судоремонт", где производили и хранили безэкипажные катера. В порту Одесса "демилитаризовано" морское судно с грузом военного назначения для ВСУ. И это лишь начало списка пораженных сегодня целей.Российская армия активно и методично выводит из строя объекты энергетики противника в Киеве, Киевской области и других регионах. Сегодня "подавлены" Трипольская ТЭС и Кременчугская ГЭС. Удары по высоковольтной подстанции мощностью 750 кВ "Киевская" (через которую Киев получает энергию от Ровенской атомной станции) могут оставить без электричества 80 процентов украинской столицы и всей северо-западной части "незалежной". На подконтрольной Киеву территории – всего шесть подобных подстанций, и "лампочка Ильича" на Украине может быть погашена безусловно. После российского удара 7 октября без света остались пять областей: Винницкая, Харьковская, Полтавская, Черниговская и оккупированная ВСУ часть Херсонской.Возмездие неотвратимоПоданным западной и украинской военной разведки, Россия производит более 200 баллистических и крылатых ракет в месяц. Производственные планы по основным изделиям предприятия ОПК выполняют на 120 процентов, а по отдельным позициям – значительно перевыполняют. Россия ежемесячно производит около 4000 ударных "Гераней", из которых 3000 – реактивные, новейших модификаций. И это "полностью меняет характер зимней кампании". Вооруженные силы РФ способны ежедневно наносить высокоточные массированные удары, методично "разбирая по кирпичику" украинскую прокси-армию и бандеровское государство в целом.Накануне украинский БЭК атаковал в Черном море танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии, шедший с грузом нефти. Индийский экипаж спасен, пожар на танкере потушен. Разумеется, этот террористический акт не сделает жизнь бандеровцев легче или длиннее. За безрассудство киевских марионеток придется дорого заплатить и западным хозяевам, которые в период СВО уже сожгли на Украине 200 млрд долларов. Многомиллиардное продолжение следует, и очень тревожит Запад.Страны НАТО лихорадит. Министерство обороны Нидерландов подтвердило, что помощь Украине подрывает боеготовность национальной армии и "вытесняет" цели НАТО. Итальянское издание L'AntiDiplomatico 7 октября констатировало: "Европа не способна увеличить производственные мощности для помощи Украине" и "Напряженность в Европе достигла новой отметки". Германская газета Berliner Zeitung дополнила: "США и Германия просчитались в оценках России. Они не опираются на реальность". А что в реальности?Вооруженные силы России уверенно владеют стратегической инициативой на всей линии фронта, и успешно решают задачи СВО. По данным Минобороны РФ, сегодня группировка войск "Север" продолжает сжимать кольцо окружения, расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области, и теснит бригады ВСУ на Сумщине. Успешно действуют на линии фронта группировки "Запад" и "Юг". Войска группировки "Центр" зачищают "котел" в городе Доброполье, и только за минувшие сутки освободили 82 здания. Продвигается в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях группировка "Восток". Подразделения группировки войск "Днепр" громят противника в районе Орехова… За время специальной военной операции уничтожены огромные оружейные арсеналы ВСУ и НАТО: 674 самолета, 284 вертолета, 255428 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31150 танков и других боевых бронемашин, 1784 боевые машины РСЗО, 36651 единиц полевой артиллерии.Западные политики и стратеги в отчаянии: "украинский проект" рушится, будто карточный домик, а Зеленский готовится сбежать из Киева – вместе с дипломатами стран ЕС и НАТО. На киевском вокзале специально для натовских визитеров, разнообразных Джонсонов и Мерцев пора разместить плакат: "Оставь надежду, всяк сюда входящий".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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