https://sputnik-georgia.ru/20261007/v-tbilisi-vvedut-yellow-box-kaladze-rasskazal-o-novom-reshenii-dlya-probok-301032641.html

В Тбилиси введут Yellow Box: Каладзе рассказал о новом решении для пробок

В Тбилиси введут Yellow Box: Каладзе рассказал о новом решении для пробок

Sputnik Грузия

Новая разметка поможет предотвратить блокировку перекрестков в столице 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T19:59+0400

2026-10-07T19:59+0400

2026-10-07T19:59+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует внедрить на городских перекрестках разметку в виде сетки – так называемый Yellow Box, который должен помочь сократить заторы и не допускать блокировки перекрестков автомобилями.По поручению мэра столицы Кахи Каладзе Агентство транспорта и городского развития Тбилиси совместно с МВД Грузии начнет работу над внедрением новой системы.Как пояснил Каладзе на заседании столичного правительства, проблема возникает, когда водитель выезжает на перекресток на зеленый свет, но из-за плотного движения не может проехать дальше. В результате автомобиль блокирует перекресток и мешает движению в других направлениях."Международная практика показала, что на перекрестках очень хорошо работает дорожная разметка в виде сетки – так называемый Yellow Box", – заявил Каладзе.По его словам, подобный метод широко применяется в странах, где на транспортных узлах большой поток автомобилей и одного светофорного регулирования недостаточно.Каладзе отметил, что грузинское законодательство уже запрещает водителю выезжать на перекресток даже при зеленом сигнале светофора, если он предполагает, что будет вынужден остановиться и создать препятствие для движения. При этом, по словам мэра, контролировать соблюдение этого требования сложно.Отдельно мэр Тбилиси отметил значительный рост количества автомобилей в городе. По его словам, если до 2012 года по Тбилиси передвигалось около 180 тысяч частных автомобилей, то сегодня в часы пик их число достигает 900 тысяч."Это очень большая проблема и серьезный вызов", – заявил Каладзе.Он добавил, что для разгрузки трафика в столице уже реализуется ряд проектов, включая внедрение "умных" светофоров, обустройство проблемных участков и создание сети дорожных квадратов Yellow Box.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе