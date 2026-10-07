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В Тбилиси за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере задержаны трое
В Тбилиси за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере задержаны трое
Sputnik Грузия
Помимо наркотиков, полиция изъяла материалы для их расфасовки. 07.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-07T21:51+0400
2026-10-07T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Крупные партии метадона, клефедрона, кетамина и марихуаны изъяли в Тбилиси – троим задержанным грозит бессрочное заключение, сообщило МВД Грузии. По информации ведомства, среди задержанных есть женщина. Всех троих полицейские задержали в разное время.В ходе обысков личных вещей, квартир и автомобилей обвиняемых правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства в особо крупном размере, в том числе метадон, клефедрон, так называемое "био", высушенную марихуану и психотропное вещество кетамин.Полицией также изъяты материалы, необходимые для расфасовки наркотиков.Все задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркопреступления в грузии
В Тбилиси за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере задержаны трое
Помимо наркотиков, полиция изъяла материалы для их расфасовки.
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Крупные партии метадона, клефедрона, кетамина и марихуаны изъяли в Тбилиси – троим задержанным грозит бессрочное заключение, сообщило МВД Грузии.
По информации ведомства, среди задержанных есть женщина. Всех троих полицейские задержали в разное время.
В ходе обысков личных вещей, квартир и автомобилей обвиняемых правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства в особо крупном размере, в том числе метадон, клефедрон, так называемое "био", высушенную марихуану и психотропное вещество кетамин.
Полицией также изъяты материалы, необходимые для расфасовки наркотиков.
Все задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.