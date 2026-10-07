https://sputnik-georgia.ru/20261007/vsemirnyy-bank-uvelichil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-na-2026-god-301028701.html

Всемирный банк увеличил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год

Всемирный банк увеличил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год

Sputnik Грузия

По оценке банка, страна сохранит самые высокие темпы роста на Южном Кавказе 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T18:58+0400

2026-10-07T18:58+0400

2026-10-07T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Всемирный банк увеличил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год с 5% до 7%, говорится в обновленном отчете международного финансового института по Европе и Центральной Азии.Согласно документу, Грузия сохранит самые высокие темпы экономического роста среди стран Южного Кавказа, сохраняя динамику прошлых лет.При этом Всемирный банк указывает на несколько факторов, которые будут сдерживать экономическую активность. В частности, конфликт на Ближнем Востоке отразился на туристическом секторе: в первом полугодии доходы Грузии от путешественников из Израиля и Саудовской Аравии снизились на 12%.Кроме того, ослабевает эффект от реэкспорта автомобилей, который в последние годы был одним из заметных источников роста внешней торговли.Постепенно снижается и влияние предыдущих волн миграции и связанных с ними денежных переводов на внутреннее потребление.В 2027 году Всемирный банк ожидает роста грузинской экономики на 5,5%, а в 2028 году – на 5%.В Грузии довольныПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе доволен прогнозом Всемирного банка."Этот прогноз отражает позитивные тенденции в грузинской экономике в течение года. И надо отметить, что этот прогноз в 2,6 раза выше среднего прогнозного показателя роста экономики других стран-кандидатов в ЕС и, согласно прогнозу, в течение трех последующих лет у Грузии будет самый высокий рост экономики среди стран Европы", – сказал Кобахидзе.По его словам, правительство проводит реформы в направлении сохранения высокого роста экономики в будущем.Прогнозы растутДо Всемирного банка прогноз роста экономики Грузии повысили Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития. По мнению ЕБРР, экономика Грузии вырастет на 6,5%, а по мнению АБР – на 6,3%.На 6,5% вырастет экономика, по мнению Международного валютного фонда.Средний показатель реального роста экономики в январе–августе 2026 года составил 7,6%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в августе 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, недвижимости, торговли, а также транспорта и складирования. Спад зафиксирован в сфере строительства.Для сравнения: экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, европа, ближний восток, израиль, всемирный банк, европейский банк реконструкции и развития