https://sputnik-georgia.ru/20261008/bochorishvili-gruziya-ostaetsya-realnym-kandidatom-na-predsedatelstvo-v-obse-301047296.html

Бочоришвили: Грузия остается реальным кандидатом на председательство в ОБСЕ

Бочоришвили: Грузия остается реальным кандидатом на председательство в ОБСЕ

Sputnik Грузия

Для утверждения кандидатуры Грузии необходимо согласие всех государств – участников ОБСЕ 08.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-08T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. ЕС может поддержать кандидатуру Кипра на председательство в ОБСЕ, но, поскольку консенсус по этой кандидатуре невозможен, вторым кандидатом остается Грузия, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире телеканала "Имеди".Грузия претендует на председательство в ОБСЕ в 2027 году, однако для утверждения ее кандидатуры необходимо согласие всех стран – участниц организации."Мы официально представили свою кандидатуру только в сентябре, после того как убедились, что Кипр больше не является тем кандидатом, относительно которого существует какой-либо шанс на достижение консенсуса. ЕС может поддержать Кипр, но все мы хорошо знаем, что по Кипру достичь консенсуса невозможно. Соответственно, вторая кандидатура, которая находится на столе, – Грузия, и никто не сможет обойти этот вопрос, всем придется определить свою позицию", – заявила Бочоришвили.По словам министра, когда Кипр выдвинул свою кандидатуру, Грузия поддержала его, однако в прошлом году на министерской встрече ОБСЕ консенсус по кандидатуре Кипра достигнут не был.Как отметила глава МИД, этому помешала позиция Турции.Она также отметила, что Грузия подала заявку на председательство в ОБСЕ в январе этого года и впервые заявила о таком желании с момента присоединения к организации."Грузия является таким же государством – участником ОБСЕ, как и остальные, полноправным, и она также имеет право иметь такое желание", – заявила Бочоришвили.Сейчас в ОБСЕ председательствует Швейцария. По словам Бочоришвили, в скором времени Грузия примет министра иностранных дел Швейцарии и обсудит с ним вопрос председательства. Для избрания будущего председателя ОБСЕ необходимо достичь консенсуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, мака бочоришвили, обсе, турция, швейцария, кипр