https://sputnik-georgia.ru/20261008/borba-s-korruptsiey-v-privatizatsii-gruziya-otkazyvaetsya-ot-praktiki-pryamykh-prodazh-301041171.html

Борьба с коррупцией в приватизации: Грузия отказывается от практики прямых продаж

Борьба с коррупцией в приватизации: Грузия отказывается от практики прямых продаж

Sputnik Грузия

По словам премьер-министра, план приватизации в текущем году уже перевыполнен на 24%, а доходы государства от этого процесса превысили 156 миллионов лари 08.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-08T10:50+0400

2026-10-08T10:50+0400

2026-10-08T10:50+0400

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грузия

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Правительство Грузии полностью прекратило практику прямых продаж государственного имущества для снижения коррупционных рисков, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Министерство экономики и устойчивого развития совместно с Агентством по управлению имуществом активно продолжает процесс ускоренной приватизации государственной собственности и заблаговременно предлагает частному сектору привлекательную недвижимость для инвестиций. "Практика прямой продажи была очень серьезным источником коррупции. Соответственно, мы приняли решение полностью пресечь ее", – сказал Кобахидзе на заседании правительства. Как отметил премьер, в результате консультаций с Минэкономики, в стране полностью пресекли практику передачи имущества путем прямой продажи, за исключением редких исключений, которые "имеют свое обоснование". В результате правительство надлежащим образом выполняет план приватизации, подчеркнул премьер. По информации Кобахидзе, в 2025 году план приватизации был выполнен с перевыполнением, и в текущем году, по данным за три квартала, план также выполнен с перевыполнением на 24%. В общей сложности от приватизации в текущем году государство уже получило доходы в размере более 156 миллионов лари. Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т.д. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе