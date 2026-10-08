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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Смотрите в видео брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе которого она отвечает на вопросы по актуальной проблематике внешней политики 08.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-08T12:10+0400
2026-10-08T12:10+0400
2026-10-08T12:37+0400
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мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, россия
мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, россия
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
12:10 08.10.2026 (обновлено: 12:37 08.10.2026)
Смотрите в видео брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе которого она отвечает на вопросы по актуальной проблематике внешней политики