https://sputnik-georgia.ru/20261008/glava-mid-gruzii-inostrannye-dengi-dolzhny-uyti-iz-politiki-301047476.html

Глава МИД Грузии: иностранные деньги должны уйти из политики

Глава МИД Грузии: иностранные деньги должны уйти из политики

Sputnik Грузия

Защита политической системы от иностранного вмешательства – обязанность властей, подчеркнула глава МИД 08.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-08T13:53+0400

2026-10-08T13:53+0400

2026-10-08T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Иностранное финансирование политических партий в Грузии недопустимо, в том числе через обходные схемы, заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили в эфире телекомпании "Имеди".По ее словам, именно для защиты государства, его политической системы и демократического развития власти приняли закон "О прозрачности иностранного влияния".Министр отметила, что после принятия закона предпринимались попытки обойти установленные ограничения, поэтому в законодательство неоднократно вносились изменения и дополнения.По словам Бочоришвили, целью этих мер является прекращение притока иностранных денег и влияния в грузинскую политику.Она также заявила, что иностранные структуры поддерживают грузинскую оппозицию и радикальные группы, которые, по ее оценке, противоречат основам демократии."Иностранное вмешательство неприемлемо для всех, когда мы говорим о политике", – подчеркнула министр.Бочоришвили также напомнила о критике закона "О прозрачности" со стороны ЕС и немецких фондов. По ее словам, при оценке причин принятия закона необходимо учитывать политический контекст, в котором он был принят, а также события вокруг парламентских выборов и зафиксированные, по ее утверждению, попытки вмешательства.Глава МИД подчеркнула, что защита государственной системы, безопасности и стабильности страны является не только правом, но и обязанностью грузинских властей.За последние дни сразу четыре немецких фонда в Грузии – Фонд Конрада Аденауэра, Фонд Фридриха Науманна, Фонд Генриха Белля и Фонд Фридриха Эберта – приостановили свою деятельность. Посол Германии в Грузии Барбара Фосс заявила, что закрытие немецких фондов, действующих в Грузии, "повлияет на отношения между Грузией и Европейским союзом".Что касается грузинского закона об "иноагентах", который власти называют аналогом американского FARA, он вступил в силу 31 мая 2025 года. Закон предусматривает регистрацию организаций и физических лиц, подпадающих под установленные требования, и был принят, несмотря на протесты части оппозиции и общественности. Его принятие стало одной из причин ухудшения отношений Грузии с США и Евросоюзом, которые требуют от Тбилиси отмены закона.Сам закон уже обжалован в Конституционном суде Грузии и Европейском суде по правам человека, однако на самом сайте с 2025 года не появилось ни одного агента.Между тем правительство Грузии взяло под контроль иностранное финансирование в Грузии, взяв на себя функцию одобрения иностранных грантов. Из-за сложностей многие ведущие НПО страны практически прекратили свою деятельность, закрыв проекты, в том числе направленные на помощь населению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, германия, сша, мака бочоришвили, фонд фридриха эберта, фонд фридриха науманна