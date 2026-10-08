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Грузинская и Русская церкви обсуждают восстановление грузинского храма на территории РФ
Грузинская и Русская церкви обсуждают восстановление грузинского храма на территории РФ
Sputnik Грузия
В восстановлении храма примут участие грузинские ученые, сообщил представитель Патриархии Грузии 08.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-08T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Между Грузинской и Русской православными церквями идет диалог о восстановлении одного из грузинских храмов, находящихся на территории России, заявил журналистам руководитель службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.Делегация во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием (Севрюком) посетила патриаршую резиденцию в Тбилиси в начале октября. Гости поздравили Шио III с избранием на патриарший престол, передали ему поздравления от Патриарха Московского и всея Руси и обсудили вопросы сотрудничества."Вы знаете, что в России проживает очень много грузин. Они являются верующими. В России есть грузинские храмы, которые Россия признает частью наследия Грузии, и мы ведем диалог о восстановлении одного из храмов. Нас самих пригласили, и наши ученые будут участвовать в его восстановлении", – заявил Джагмаидзе.Отношения Грузии и РоссииПосле августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил эти территории оккупированными.Представители нового правительства Грузии, пришедшие к власти после выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией при сохранении принципа территориальной целостности страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, россия, тбилиси, москва, андрия джагмаидзе, грузинская православная церковь, русская православная церковь
общество, грузия, новости, россия, тбилиси, москва, андрия джагмаидзе, грузинская православная церковь, русская православная церковь
Грузинская и Русская церкви обсуждают восстановление грузинского храма на территории РФ
14:54 08.10.2026 (обновлено: 15:08 08.10.2026)
В восстановлении храма примут участие грузинские ученые, сообщил представитель Патриархии Грузии
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Между Грузинской и Русской православными церквями идет диалог о восстановлении одного из грузинских храмов, находящихся на территории России, заявил журналистам руководитель службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.
Делегация во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием (Севрюком) посетила патриаршую резиденцию в Тбилиси в начале октября. Гости поздравили Шио III с избранием на патриарший престол, передали ему поздравления от Патриарха Московского и всея Руси и обсудили вопросы сотрудничества.
"Вы знаете, что в России проживает очень много грузин. Они являются верующими. В России есть грузинские храмы, которые Россия признает частью наследия Грузии, и мы ведем диалог о восстановлении одного из храмов. Нас самих пригласили, и наши ученые будут участвовать в его восстановлении", – заявил Джагмаидзе.
Отношения Грузии и России
После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил эти территории оккупированными.
Представители нового правительства Грузии, пришедшие к власти после выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией при сохранении принципа территориальной целостности страны.