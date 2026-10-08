https://sputnik-georgia.ru/20261008/gruziya-i-rossiya-pryamoy-dialog-301032751.html

Грузия и Россия: прямой диалог

Грузия и Россия: прямой диалог

Sputnik Грузия

Отношения между Грузией и Россией углубляются в сферах туризма и бизнеса, что вызывает, с одной стороны, ожидания возможного прямого диалога между странами, а... 08.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-08T13:31+0400

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Отношения между Грузией и Россией углубляются в сферах туризма и бизнеса, что вызывает, с одной стороны, ожидания возможного прямого диалога между странами, а с другой стороны, у сторонников прозападного курса Тбилиси, – опасения по поводу такого формата в целом.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они начало прямого диалога между Тбилиси и Москвой необходимостью. 78,9% проголосовавших согласились с этим утверждением, 5,9% отвергли идею, а 11,7% считают, что "пока не время".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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