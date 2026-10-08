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Курс лари на четверг – 2,6021 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6021 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару 08.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-08T09:48+0400

2026-10-08T09:48+0400

2026-10-08T09:48+0400

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 октября в размере 2,6021 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.

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