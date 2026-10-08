Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20261008/kurs-lari-na-chetverg--26021-gel-301042338.html
Курс лари на четверг – 2,6021 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6021 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару 08.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-08T09:48+0400
2026-10-08T09:48+0400
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
курс доллара
колебание курса лари
грузия
экономика
лари
лари
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_77e32ebb772e08cda7912e3d0be70a82.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 октября в размере 2,6021 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644013_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_278f5c7a0b8d86679d9aa10dc927e551.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, лари, лари
национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, грузия, экономика, лари, лари

Курс лари на четверг – 2,6021 GEL/$

09:48 08.10.2026
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 октября в размере 2,6021 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 8 октября
Кросс-курс основных валют на 8 октября - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2026
Кросс-курс основных валют на 8 октября
© Sputnik
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0