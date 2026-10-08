https://sputnik-georgia.ru/20261008/minzdrav-gruzii-zakupit-esche-odin-preparat-dlya-patsientov-s-myshechnoy-distrofiey-dyushenna-301036632.html

Минздрав Грузии закупит еще один препарат для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна

Минздрав Грузии закупит еще один препарат для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна

Sputnik Грузия

Государство закупит препарат после обмена подписанными экземплярами договора 08.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-08T12:52+0400

2026-10-08T12:52+0400

2026-10-08T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Переговоры о закупке еще одного препарата для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна, "Ваморолона", завершились положительно, и в настоящее время остались технические процедуры, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании городского правительства."Переговоры по поводу приобретения еще одного препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, „Ваморолона“, завершились положительно. Остались технические процедуры. Стороны обменяются подписанными версиями договора, после чего государство закупит этот препарат. С добавлением „Ваморолона“ в государственную программу для пациентов с диагнозом „мышечная дистрофия Дюшенна“ станет доступен еще один современный препарат", – заявил Кобахидзе.По словам премьера, препарат "Гивиностат" уже находится в Грузии, в ближайшие дни начнется его выдача пациентам.Кроме того, как отметил глава правительства, несколько недель назад было принято решение о закупке инновационного препарата "Трикафта" для пациентов с наследственным генетическим заболеванием – муковисцидозом. Он также будет доступен пациентам полностью бесплатно и значительно облегчит их состояние.Минздрав Грузии в июле подписал с итальянской компанией "Италфармако" соглашение о закупке препарата "Гивиностат" для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Препарат доступен в Грузии на основании решения Европейской комиссии, принятого в июне 2025 года.Препарат смогут получать пациенты в возрасте от шести лет, которые на момент начала лечения еще сохраняют способность самостоятельно ходить.Мэрия Тбилиси приняла решение построить в столице реабилитационный центр для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.Решению предшествовали акции протеста родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна с требованием ввезти в Грузию препараты, способные замедлить развитие заболевания.Мышечная дистрофия Дюшенна – тяжелое генетическое заболевание, вызванное нарушением в гене, отвечающем за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем мышечная слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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