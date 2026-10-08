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Почта Грузии: от писем до онлайн-покупок – видео
Почта Грузии: от писем до онлайн-покупок – видео
Sputnik Грузия
История почты в Грузии насчитывает больше двух веков. Первое почтовое отделение открылось в Тбилиси еще в 1805 году. 08.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-08T13:29+0400
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Тогда, в XIX веке, письма и посылки в Грузии перевозили на лошадях и почтовых повозках. А уже к началу XX века по стране работало более ста почтовых отделений.После восстановления независимости начала формироваться современная национальная почтовая система. В 1993 году Грузия стала членом Всемирного почтового союза. Сегодня "Почта Грузии" – крупнейший национальный почтовый оператор, работающий более чем со 190 странами мира.В Грузии действует около 80 почтовых отделений. Времена, когда почта ассоциировалась с письмами и открытками, давно прошли. Сегодня все большую роль играют посылки и интернет-торговля.
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видео, видео-новости из грузии, видеоклуб , "почта грузии", почта, грузия, мультимедиа, видео
видео, видео-новости из грузии, видеоклуб , "почта грузии", почта, грузия, мультимедиа, видео
Почта Грузии: от писем до онлайн-покупок – видео
13:29 08.10.2026 (обновлено: 15:13 08.10.2026)
История почты в Грузии насчитывает больше двух веков. Первое почтовое отделение открылось в Тбилиси еще в 1805 году.
Тогда, в XIX веке, письма и посылки в Грузии перевозили на лошадях и почтовых повозках. А уже к началу XX века по стране работало более ста почтовых отделений.
После восстановления независимости начала формироваться современная национальная почтовая система. В 1993 году Грузия стала членом Всемирного почтового союза. Сегодня "Почта Грузии" – крупнейший национальный почтовый оператор, работающий более чем со 190 странами мира.
В Грузии действует около 80 почтовых отделений. Времена, когда почта ассоциировалась с письмами и открытками, давно прошли. Сегодня все большую роль играют посылки и интернет-торговля.