https://sputnik-georgia.ru/20261008/pochta-gruzii-ot-pisem-do-onlayn-pokupok---video-301052443.html

Почта Грузии: от писем до онлайн-покупок – видео

Почта Грузии: от писем до онлайн-покупок – видео

Sputnik Грузия

История почты в Грузии насчитывает больше двух веков. Первое почтовое отделение открылось в Тбилиси еще в 1805 году. 08.10.2026, Sputnik Грузия

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Тогда, в XIX веке, письма и посылки в Грузии перевозили на лошадях и почтовых повозках. А уже к началу XX века по стране работало более ста почтовых отделений.После восстановления независимости начала формироваться современная национальная почтовая система. В 1993 году Грузия стала членом Всемирного почтового союза. Сегодня "Почта Грузии" – крупнейший национальный почтовый оператор, работающий более чем со 190 странами мира.В Грузии действует около 80 почтовых отделений. Времена, когда почта ассоциировалась с письмами и открытками, давно прошли. Сегодня все большую роль играют посылки и интернет-торговля.

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