https://sputnik-georgia.ru/20261008/rost-eksporta-i-pritok-investitsiy-premer-gruzii-o-sotrudnichestve-s-kitaem-301040942.html

Рост экспорта и приток инвестиций: премьер Грузии о сотрудничестве с Китаем

Рост экспорта и приток инвестиций: премьер Грузии о сотрудничестве с Китаем

Sputnik Грузия

По данным премьер-министра, прямые инвестиции из Китая в Грузию составили 236 миллионов долларов, что выводит его на первое место среди инвесторов, а между... 08.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-08T09:01+0400

2026-10-08T09:01+0400

2026-10-08T09:01+0400

экономика

грузия

новости

китай

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Расширение экономических связей Грузии с Китаем дало ощутимые результаты в виде роста экспорта и инвестиций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Страны активно сотрудничают в экономической сфере, и Китай входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. "Расширение наших экономических отношений с Китаем очень важно. Расширилось соглашение о свободной торговле. Это уже имеет конкретные осязаемые результаты. Это не просто подписанные документы. В январе-августе, за первые 8 месяцев текущего года, экспорт грузинской продукции в Китай вырос на 177%", – сказал Кобахидзе на заседании правительства. По его словам, также растут инвестиции из Китая. "В плане прямых иностранных инвестиций поступления из Китая составили 236 миллионов долларов. Китай занимает первое место по этому показателю", – сказал он. Как отметил премьер, очень важным было добавление прямых авиарейсов. В неделю между Грузией и Китаем выполняется 14 авиарейсов, что имеет для Грузии огромное значение, в том числе с экономической точки зрения. Кроме того, по его словам, в активной фазе находятся переговоры о соглашениях о свободной торговле с Кореей, Сербией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. В результате завершения этого процесса Грузия получит доступ к 120-миллионному рынку, что стратегически очень важно. "Эти тенденции позволяют нам пополнять валютные резервы, ежегодно сокращать внешний долг, ежегодно сокращать дефицит текущего счета и, в целом, сохранять и обеспечивать правильные показатели в фискальном отношении", – сказал он. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, китай, ираклий кобахидзе