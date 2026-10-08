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Считаете ли вы компьютерные игры опасностью для вашего ребенка?
Считаете ли вы компьютерные игры опасностью для вашего ребенка?
Sputnik Грузия
08.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-08T14:51+0400
2026-10-08T14:51+0400
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грузия, новости, общество, игровые автоматы, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, новости, общество, игровые автоматы, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Считаете ли вы компьютерные игры опасностью для вашего ребенка?