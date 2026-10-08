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Женский спорт в Грузии: новое поколение чемпионок - видео

Женский спорт в Грузии: новое поколение чемпионок - видео

Sputnik Грузия

Грузинские женщины всё увереннее заявляют о себе в большом спорте. 08.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-08T12:59+0400

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Шахматы, футбол, баскетбол, дзюдо, борьба, тяжёлая и лёгкая атлетика, другие дисциплины – сегодня спортсменки успешно представляют Грузию на различных международных соревнованиях.Особое место занимают шахматы. Именно грузинские шахматистки, в числе которых легендарные Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе, десятилетиями приносили стране мировую славу. Но женский спорт в Грузии давно вышел за пределы шахматной доски.И хотя он пока уступает мужскому по популярности и вниманию, его развитие открывает новые возможности для грузинских девушек и новые перспективы для всей страны.

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2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

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