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Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы

ВОЗ назвала штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита

© AFP / KAREN DUCEY
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1906)
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https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210601/251903148/VOZ-nazvala-shtammy-COVID-19-nazyvali-bukvami-grecheskogo-alfavita.html

Названия будут присвоены не всем мутациям, а лишь тем, которые представляют наибольший интерес или вызывают опасения у ученых

ТБИЛИСИ, 1 июн – Sputnik. Новые штаммы коронавируса будут называть не по странам, а буквами греческого алфавита, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

Названия будут присвоены не всем мутациям, а лишь тем, которые представляют наибольший интерес или вызывают опасения у ученых. Таким образом будет легче различать уже существующие мутации от возникающих, кроме того, штаммы не будут больше называться по месту их происхождения, как, например, уже выявленные британская или бразильская мутации. Это позволит избежать дискриминационного характера в наименовании.

Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы
© AFP / KAREN DUCEY
В Грузии проявился южноафриканский штамм коронавируса

Система обозначений будет постоянно обновляться. Актуальную информацию ВОЗ будет размещать на своем официальном сайте. На данный момент организация задействовала лишь четыре буквы греческого алфавита:

  • Альфа - штамм B.1.1.7, выявленный в Великобритании
  • Бета - штамм B.1.351 из Южной Африки
  • Гамма – штамм P.1 из Бразилии
  • Дельта – штамм B.1.617.2 из Индии.

При этом существующие научные названия, содержащие в себе необходимые сведения о мутации, будут по-прежнему использоваться, однако по большей части – в научных кругах, для проведения исследований.

По данным ВОЗ, обозначения штаммов буквами греческого алфавита "были выбраны после широких консультаций и рассмотрения множества потенциальных систем наименований". Для этого "была созвана группа партнеров со всего мира".

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1906)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения

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