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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 754

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (464)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 438 пациентов

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 754. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 362 937 случаев заражения.

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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 438 человек, с начала пандемии вылечились 348 705 пациентов. Скончались 5 255.

За сутки сделано 35 928 тестов, из которых 16 639 на антиген и 19 289 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 2,1%, за последние 14 дней – 2,47%, за последние семь дней – 2,33%.

Прививки сделали 251 529 человек, в том числе за последние сутки – 2 984.

В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 2 592, в ковид-гостиницах – 585.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (464)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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