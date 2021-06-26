COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе

ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Из 754 новых случаев коронавируса, зафиксированных в стране за последние сутки, в Тбилиси выявили 435 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:
- Аджария – 35
- Имерети – 76
- Квемо Картли – 54
- Шида Картли – 22
- Гурия – 9
- Самегрело - Земо Сванети – 35
- Кахети – 69
- Мцхета-Мтианети – 9
- Самцхе-Джавахети – 8
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.
На данный момент в Грузии 8 951 активный случай, из них 2 562 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 639 пациентов тяжелое, 159 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 585 человек находятся в ковид-гостиницах, и 5 804 человека проходят курс лечения дома.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 362 937 случаев инфицирования. За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровел 438 пациентов, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 348 705 граждан.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 18 человек, а с начала пандемии – 5 255.
В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 7 767.
Показатель положительности по данным на 25 июня составляет 2,10%, за две недели – 2,47%, за семь дней – 2,33%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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