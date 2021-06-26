COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе

На данный момент состояние 639 пациентов тяжелое, 159 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Из 754 новых случаев коронавируса, зафиксированных в стране за последние сутки, в Тбилиси выявили 435 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:

Аджария – 35

Имерети – 76

Квемо Картли – 54

Шида Картли – 22

Гурия – 9

Самегрело - Земо Сванети – 35

Кахети – 69

Мцхета-Мтианети – 9

Самцхе-Джавахети – 8

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.

На данный момент в Грузии 8 951 активный случай, из них 2 562 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 639 пациентов тяжелое, 159 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 585 человек находятся в ковид-гостиницах, и 5 804 человека проходят курс лечения дома.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 362 937 случаев инфицирования. За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровел 438 пациентов, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 348 705 граждан.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 18 человек, а с начала пандемии – 5 255.

В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 7 767.

Показатель положительности по данным на 25 июня составляет 2,10%, за две недели – 2,47%, за семь дней – 2,33%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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