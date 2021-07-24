Литва подарила Грузии 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Согласно решению правительства Литвы, вакцины от COVID-19 были распределены между тремя странами-участниками восточного партнерства – Грузией, Украиной и Молдовой

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузия получила в подарок от Литвы 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca, в международном аэропорту Тбилиси груз встретили заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили и заместитель посла Литвы в Грузии Саулюс Валайнис.

Согласно решению правительства Литвы, вакцины от COVID-19 были распределены между тремя странами-участниками восточного партнерства – Грузией, Украиной и Молдовой.

"Я уверен, что друзья всегда должны помогать друг другу. Это небольшой подарок, но Литва передала его вам от всей души. Сила и единство – когда-то эта надпись была на литовских монетах. Давайте будем вместе, давайте дружить и в будущем. Мы желаем Грузии успехов в борьбе с нашим общим врагом – вирусом", - сказал посол Литвы.

Вице-премьер-министр Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани поблагодарил правительство Литвы.

"15 тысяч доз вакцины AstraZeneca, выделенные правительством Литвы, только что прибыли в Тбилиси. Большое спасибо моему коллеге Габриэлюсу Ландсбергису и всем, кто участвует в процессе, за их решительную поддержку и своевременную помощь!" - написал Залкалиани в Twitter.

Также сегодня в Грузию прибыли 500 тысяч вакцин Pfizer, подаренные правительством США.

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