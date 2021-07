Литва подарила Грузии 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузия получила в подарок от Литвы 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca, в международном аэропорту Тбилиси груз встретили заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили и заместитель посла Литвы в Грузии Саулюс Валайнис.

Согласно решению правительства Литвы, вакцины от COVID-19 были распределены между тремя странами-участниками восточного партнерства – Грузией, Украиной и Молдовой.