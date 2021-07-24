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Эпидемия коронавируса - вакцинация от короны

Литва подарила Грузии 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca

© AP Photo / Eranga Jayawardena
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (607)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210724/252412699/Litva-podarila-Gruzii-15-tysyach-doz-vaktsiny-AstraZeneca.html

Согласно решению правительства Литвы, вакцины от COVID-19 были распределены между тремя странами-участниками восточного партнерства – Грузией, Украиной и Молдовой

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузия получила в подарок от Литвы 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca, в международном аэропорту Тбилиси груз встретили заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили и заместитель посла Литвы в Грузии Саулюс Валайнис.

Согласно решению правительства Литвы, вакцины от COVID-19 были распределены между тремя странами-участниками восточного партнерства – Грузией, Украиной и Молдовой.

Полмиллиона доз подаренных США доз вакцины от коронавируса Pfizer доставлены в Грузию
photo : press-service of the Government of Georgia
Полмиллиона доз Pfizer в аэропорту Тбилиси встретил премьер Грузии

"Я уверен, что друзья всегда должны помогать друг другу. Это небольшой подарок, но Литва передала его вам от всей души. Сила и единство – когда-то эта надпись была на литовских монетах. Давайте будем вместе, давайте дружить и в будущем. Мы желаем Грузии успехов в борьбе с нашим общим врагом – вирусом", - сказал посол Литвы.

Вице-премьер-министр Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани поблагодарил правительство Литвы.

"15 тысяч доз вакцины AstraZeneca, выделенные правительством Литвы, только что прибыли в Тбилиси. Большое спасибо моему коллеге Габриэлюсу Ландсбергису и всем, кто участвует в процессе, за их решительную поддержку и своевременную помощь!" - написал Залкалиани в Twitter.

Также сегодня в Грузию прибыли 500 тысяч вакцин Pfizer, подаренные правительством США.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (607)
Теги:
Грузия, Литва, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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