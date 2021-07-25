10:39 25 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6481
  • 100 RUB4.2138
  • USD3.1000
Поиск
Пандемия коронавируса - прививки от ковида Pfizer

Желающие сделать вакцину Pfizer в Грузии смогут привиться в порядке живой очереди

© AP Photo / Eugene Hoshiko
COVID-19
Получить короткую ссылку
Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (139)
27 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/02/251910143.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210725/252415437/Zhelayuschie-sdelat-vaktsinu-Pfizer-v-Gruzii-smogut-privitsya-v-poryadke-zhivoy-ocheredi.html

Вакцинация Pfizer доступна людям в возрасте от 16 лет и старше. Две дозы, необходимые для вакцинации Pfizer, вводятся с интервалом 21-28 дней

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Те граждане, которые не смогут пройти регистрацию на прививку вакциной Pfizer на сайте либо по горячей линии, смогут привиться в порядке живой очереди, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.

Регистрация на прививку вакциной Pfizer началась в субботу. К концу дня регистрацию прошли до 150 тысяч человек.

Вакцинация от коронавируса
© AP Photo / John Locher
В Грузии определили правила вакцинации несовершеннолетних от коронавируса

"Если по какой-либо причине человек не может зарегистрироваться по телефону или на сайте, в этом случае все 37 медицинских учреждений с конца следующей недели будут мобилизованы для приема граждан. Можно сразу пойти и сделать вакцинацию", - сказала Габуния.

По ее словам, этот принцип действует также для прививок Sinopharm и Sinovac.

Вакцинация Pfizer доступна людям в возрасте от 16 лет и старше. Две дозы, необходимые для вакцинации Pfizer, вводятся с интервалом 21-28 дней.

До конца июля Грузия планирует расширить этот список до 95 клиник. В них будут мобилизованы 160 бригад. В августе количество бригад должно возрасти до 250.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. В стране доступны такие виды вакцин, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (139)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Наоми Осака из Японии держит олимпийский факел после зажжения олимпийского огня на церемонии открытия
Олимпийские игры в Токио - лучшие фото церемонии открытия
Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео
Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Олимпиада в Токио: расписание выступлений сборной Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться