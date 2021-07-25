Желающие сделать вакцину Pfizer в Грузии смогут привиться в порядке живой очереди

Вакцинация Pfizer доступна людям в возрасте от 16 лет и старше. Две дозы, необходимые для вакцинации Pfizer, вводятся с интервалом 21-28 дней

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Те граждане, которые не смогут пройти регистрацию на прививку вакциной Pfizer на сайте либо по горячей линии, смогут привиться в порядке живой очереди, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.

Регистрация на прививку вакциной Pfizer началась в субботу. К концу дня регистрацию прошли до 150 тысяч человек.

"Если по какой-либо причине человек не может зарегистрироваться по телефону или на сайте, в этом случае все 37 медицинских учреждений с конца следующей недели будут мобилизованы для приема граждан. Можно сразу пойти и сделать вакцинацию", - сказала Габуния.

По ее словам, этот принцип действует также для прививок Sinopharm и Sinovac.

Вакцинация Pfizer доступна людям в возрасте от 16 лет и старше. Две дозы, необходимые для вакцинации Pfizer, вводятся с интервалом 21-28 дней.

До конца июля Грузия планирует расширить этот список до 95 клиник. В них будут мобилизованы 160 бригад. В августе количество бригад должно возрасти до 250.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. В стране доступны такие виды вакцин, как AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

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