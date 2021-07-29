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Вакцинация от коронавируса

Исследователи заметили снижение эффективности вакцины Pfizer спустя полгода

© AP Photo / Mary Altaffer
COVID-19
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Sputnik Грузия
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Исследование показало снижение эффективности вакцины Pfizer с 96 до 84% за полгода

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снижается с 96 до 84%, что может свидетельствовать о необходимости третьей дозы препарата, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Свободных доз Pfizer в Грузии не будет до 14 августа

Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, в течение шести месяцев эффективность вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении COVID-19 составляла в целом 91%. Каждые два месяца эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, "вызывающей даже незначительные симптомы", снижалась в среднем на 6%. Пиковый показатель эффективности – 96% – был отмечен в течение двух месяцев после вакцинации, через шесть месяцев он был снижен до 84%.

В исследовании приняли участие более 44 тысяч добровольцев. Издание указывает, что если эффективность вакцины со временем будет снижаться темпами, описанными в препринте исследования, то в течение 18 месяцев с момента вакцинации эффективность препарата будет составлять менее 50%. В таком случае необходима будет ревакцинация.

Отмечается, что общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения болезни (к примеру, ведущего к госпитализации) составила 97%.

Компания Moderna объявила в апреле, что эффективность ее вакцины от коронавируса превышает 90% и через полгода после прививки. В частности, в компании указывали, что эффективность в защите от тяжелых случаев превышает 95%.

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