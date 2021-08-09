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Добыча нефти

Нефть дешевеет из-за опасений влияния коронавируса на спрос

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
COVID-19
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Падение цен на нефть из-за коронавируса (33)
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Рост случаев заражения в Китае может сдержать перспективы спроса на нефть, считают аналитики AmBank Research

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сохранение опасений из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса сдерживает котировки нефти, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Первая неделя августа стала для нефти худшей с октября 2020 года, цены упали более чем на 7%. До этого две недели котировки нефти росли, достигнув 76 и 74 долларов за баррель соответственно.

Жители Китая в масках во время пандемии коронавируса COVID 19
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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По состоянию на 8:51 тбс цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,8% – до 69,43 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,92% – до 66,97 доллара за баррель.

"Нефть дешевеет на ранних азиатских торгах из-за опасений по поводу того, что рост случаев заражения в Китае может сдержать перспективы спроса", – приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков AmBank Research.

Распространение коронавируса в Китае, в частности, штамма "дельта", привело ранее к ограничениям на передвижение в некоторых городах и ужесточению карантинных мер. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире.

Темы:
Падение цен на нефть из-за коронавируса (33)
Теги:
Цены на нефть

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