Глава Минздрава Грузии рассказала, как ограничения повлияют на ситуацию в стране

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Введенные ограничения улучшат эпидемиологическую ситуацию в Грузии на 80%, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.

В Грузии с 14 августа действует ряд ограничений, в том числе запрет на работу общественного транспорта.

"Мы считаем, что ограничения на 80% улучшат эпидемиологическую ситуацию, которая есть на сегодня. Но фактически мы ощутим это на себе через определенный период времени – около 2 недель", – сказала Тикарадзе.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

Чтобы избежать роста числа заболевших власти с 14 августа ввели ряд ограничений:

запрет на движение городского транспорта (ограничение не распространяется на междугородний транспорт),

запрет на проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных соревнований,

запрет на работу детских развлекательных центров,

сокращение на час работы объектов питания.

Ограничения продлятся до 4 сентября.

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