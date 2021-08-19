Ртвели 2021: участвующие в приеме винограда компании призывают вакцинироваться

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии призвал подключить к Ртвели только лиц, вакцинированных против COVID-19, причем двумя полными дозами вакцины

ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Национальное агентство вина призывает вакцинироваться от коронавируса всех сотрудников винных компаний, которые примут участие в сборе винограда 2021 года.

Ртвели – одно из самых массовых мероприятий Грузии, проводимое каждую осень. Как в сборе винограда, так и в его сдаче участвуют тысячи людей.

"Национальное агентство вина призывает всех руководителей и сотрудников компаний, подключенных к процессу сбора винограда, вовремя сделать прививку, чтобы при таких масштабах пандемии проявить ответственность в отношении тех людей, с которыми у них будет систематическая коммуникация", - говорится в сообщении агентства.

При этом агентство отмечает, что все члены Координационного штаба будут дважды в неделю проходить тестирование, несмотря на то, что большинство сотрудников уже привиты.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал подключить к Ртвели только лиц, вакцинированных против COVID-19, причем двумя полными дозами вакцины.

Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.

В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии.

В 2021 году, как и в 2021 году, правительство поможет фермерам в сдаче винограда. На субсидирование выделено 100 миллионов.