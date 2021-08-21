20:36 21 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6514
  • 100 RUB4.1944
  • USD3.1257
Поиск
Пандемия коронавируса - врачи лечат зараженного COVID-19 в больнице

На востоке Грузии 41 человек заразился коронавирусом на поминках

© photo: Sputnik / Alexey Maishev
COVID-19
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (794)
240 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/17/252108188.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210821/252639572/Na-vostoke-Gruzii-41-chelovek-zarazilis-koronavirusom-na-pominkakh.html

Официально в Грузии массовые собрания, где присутствует более 10 человек, запрещены с прошлого года, однако запрет не соблюдается

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В селе Уравели Ахалцихского района (регион Самцхе–Двахети) на поминках заразился 41 человек, в том числе беременные и дети, передает телеканал "Рустави 2".

По данным телеканала, на поминках по 84-летней женщине собралось 19 семей. Всего заразился 41 человек, из которых пять оказались в клинике, в том числе две беременные женщины и младенец. Остальные лечатся на дому.

Полевой госпиталь для ковид-пациентов
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Антирекорд смертности: главное о коронавирусе в Грузии на 21 августа

Официально в Грузии массовые собрания, где присутствует более 10 человек, запрещены с прошлого года, однако запрет не соблюдается.

Эпидемиологи называют поминки и свадьбы главной причиной распространения коронавируса.

Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Весной страна перенесла третью волну, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.

В Грузии за последние сутки выявили 4 901 новый случай инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 510,9 тысячи случаев инфицирования, более 442 тысяч выздоровели, 6 723 скончались.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (794)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дайвер в музее подводной скульптуры Musan у пляжа Пернера в Айя-Напе, Кипр
У побережья Кипра появился мистический "подводный лес" - фото
Удивительная коллекция фигурок в тбилисской галерее - видео
Удивительная коллекция фигурок в тбилисской галерее - видео
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться