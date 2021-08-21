На востоке Грузии 41 человек заразился коронавирусом на поминках

Официально в Грузии массовые собрания, где присутствует более 10 человек, запрещены с прошлого года, однако запрет не соблюдается

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В селе Уравели Ахалцихского района (регион Самцхе–Двахети) на поминках заразился 41 человек, в том числе беременные и дети, передает телеканал "Рустави 2".

По данным телеканала, на поминках по 84-летней женщине собралось 19 семей. Всего заразился 41 человек, из которых пять оказались в клинике, в том числе две беременные женщины и младенец. Остальные лечатся на дому.

Официально в Грузии массовые собрания, где присутствует более 10 человек, запрещены с прошлого года, однако запрет не соблюдается.

Эпидемиологи называют поминки и свадьбы главной причиной распространения коронавируса.

Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса. Весной страна перенесла третью волну, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.

В Грузии за последние сутки выявили 4 901 новый случай инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 510,9 тысячи случаев инфицирования, более 442 тысяч выздоровели, 6 723 скончались.

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