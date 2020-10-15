Мэр Тбилиси собирается озеленить 700 гектаров в столице

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Тбилисская мэрия озеленит 700 гектаров территорий в столице и ее окрестностях.
Как заявил на презентации проекта мэр города Каха Каладзе, состояние лесов в Тбилиси катастрофически тяжелое, поэтому появилась необходимость в таком проекте.
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По его словам, на территории Черепашьего озера и горе Мтацминда будут обустроены туристические и спортивные пешеходные дорожки.
"Эти 700 гектаров включает в себя территории Черепашьего озера и Мтацминду. Важно и то, что в рамках этого проекта будут высажены и восстановлены вечнозеленые и лиственные деревья, а также кустарники и травяное покрытие", - сказал Каладзе.
По словам мэра, в прошлые годы в городе активно застраивались рекреационные зоны, и такого больше не должно происходить.
"Экология - большая проблема для нашего города, и, конечно, эта проблема беспокоит всех. Мы делаем все, чтобы решить ее как можно скорее потому, что это напрямую связано с нашим здоровьем", - подчеркнул мэр.
Улучшение экологической ситуации, восстановление старых рекреационных зон и создание новых - одно их приоритетных направлений мэрии Тбилиси.
За время работы правительства Каладзе в городе были восстановлены и разбиты множество садов и скверов.
В этом году мэрия Тбилиси приступила к осуществлению таких масштабных проектов, как восстановление парка Ваке и закладка Центрального парка на территории бывшего ипподрома.