Мэр Тбилиси собирается озеленить 700 гектаров в столице

Оздоровление экологии и создание в городе как можно большего количества рекреационных зон - один из приоритетных направлений мэрии столицы

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Тбилисская мэрия озеленит 700 гектаров территорий в столице и ее окрестностях.

Как заявил на презентации проекта мэр города Каха Каладзе, состояние лесов в Тбилиси катастрофически тяжелое, поэтому появилась необходимость в таком проекте.

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По его словам, на территории Черепашьего озера и горе Мтацминда будут обустроены туристические и спортивные пешеходные дорожки.

"Эти 700 гектаров включает в себя территории Черепашьего озера и Мтацминду. Важно и то, что в рамках этого проекта будут высажены и восстановлены вечнозеленые и лиственные деревья, а также кустарники и травяное покрытие", - сказал Каладзе.

По словам мэра, в прошлые годы в городе активно застраивались рекреационные зоны, и такого больше не должно происходить.

"Экология - большая проблема для нашего города, и, конечно, эта проблема беспокоит всех. Мы делаем все, чтобы решить ее как можно скорее потому, что это напрямую связано с нашим здоровьем", - подчеркнул мэр.

Улучшение экологической ситуации, восстановление старых рекреационных зон и создание новых - одно их приоритетных направлений мэрии Тбилиси.

За время работы правительства Каладзе в городе были восстановлены и разбиты множество садов и скверов.

В этом году мэрия Тбилиси приступила к осуществлению таких масштабных проектов, как восстановление парка Ваке и закладка Центрального парка на территории бывшего ипподрома.