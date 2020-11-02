Больше всего случаев коронавируса за сутки медики выявили в Тбилиси

Впервые за последнюю неделю выздоровевших меньше заболевших, но эпидемиологи заявляют, что ситуация под контролем

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 852 новых случая коронавирусной инфекции, больше всего заражений было зафиксировано в Тбилиси. Об этом сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с коронавирусом Бердия Сичинава.

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Из 1 852 новых случаев коронавируса в Тбилиси зафиксировано 650, в Аджарии – 389, Имерети – 441, Квемо Картли – 68, Шида Картли – 51, Гурии – 28, Самегрело - Земо Сванети – 114, Кахети – 20, Мцхета-Мтианети – 51, Самцхе-Джавахети – 27, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 13.

Таким образом, с начала пандемии в стране выявили всего 42 579 случаев коронавируса. При этом в стране сохраняется позитивный показатель роста выздоровевших. В частности, за последние сутки в Грузии от коронавирусной инфекции выздоровели 1 696 человек. А с начала пандемии общее число выздоровевших составило 26 800.

На данный момент в Грузии 15 411 активных случаев. Из них 4 293 лечатся в клиниках: в тбилисских – 2 125, в аджарских – 709.

Количество тяжелых пациентов составляет 519, из них 279 – в Тбилиси, а 86 – в Аджарии. К аппарату искусственного дыхания подключены 230 человек. Из них 100 – в Тбилиси, 83 – в Аджарии.

В ковид-гостиницах находятся 2 236 пациентов, из них 1 077– в Аджарии, а 837 – в Тбилиси. На дому лечатся 8 882 инфицированных коронавирусом. В карантинных пространствах находятся 2 977 человек, из них в Тбилиси – 609, в Аджарии – 1 419

Что касается числа лиц, находящихся в самоизоляции, то их количество достигает 29 876. Из них 2 867 – в Тбилиси, 13 341 – в Аджарии и в Имерети – 3 813.