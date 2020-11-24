23:19 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Тбилисское Сакребуло на площади Свободы в Тбилиси

Тбилисское сакребуло определилось с приоритетами бюджета столицы на 2021 год

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (988)
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201124/250151446/Tbilisskoe-sakrebulo-opredelilos-s-prioritetami-byudzheta-stolitsy-na-2021-god.html

Согласно текущей версии проекта главного финансового документа столицы, бюджет запланирован в размере 840,3 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Инфраструктурные проекты и социальная сфера являются приоритетными направлениями в столичном бюджете на будущий год по итогам рассмотрения проекта документа депутатами тбилисского сакребуло (городское собрание).

Документ возвращен на доработку в мэрию Тбилиси, которая возможные поправки в течение двух недель и вернуть его сакребуло до 10 декабря. Проект бюджета должен быть окончательно утвержден до 20 декабря.

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе
photo : Government of Ajara / FB
Бюджет Аджарии на 2021 год будет больше, несмотря на пандемию

Согласно текущей версии проекта главного финансового документа столицы, бюджет запланирован в размере 840,3 миллиона лари (278,5 миллиона долларов), что на 181 миллион меньше в сравнении с прошлым годом. Но, как подчеркнули в сакребуло, это первоначальная версия проекта, и ожидается трансфер из госбюджета Грузии в объеме 100 миллионов лари.

Больше всего средств планируется потратить на укрепление аварийных домов, транспорт, дороги и улучшение экологического положения в городе (более 212,3 миллиона лари).

Мэрия продолжит осуществлять и далее социальные программы, в том числе программу бесплатных столовых для нуждающихся, оказание им помощи в лечении, дневной центр для одиноких пожилых людей, поддержку приюта для бездомных и другие программы (более 164,3 миллиона лари).

"Ради госбюджета": глава Минфина Грузии призвал оппозицию войти в парламент >>

На способствование экономическому развитию планируется выделить порядка 4,2 миллиона лари. Значительная сумма выделена на поддержку образования – порядка 163 миллиона лари, на молодежные, культурные и спортивные проекты – около 38,8 миллиона лари.

На расходы представительных и исполнительных органов Тбилиси согласно первоначальному проекту бюджета выделено почти 108 миллионов лари.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (988)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться