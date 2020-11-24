Тбилисское сакребуло определилось с приоритетами бюджета столицы на 2021 год

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Инфраструктурные проекты и социальная сфера являются приоритетными направлениями в столичном бюджете на будущий год по итогам рассмотрения проекта документа депутатами тбилисского сакребуло (городское собрание).

Документ возвращен на доработку в мэрию Тбилиси, которая возможные поправки в течение двух недель и вернуть его сакребуло до 10 декабря. Проект бюджета должен быть окончательно утвержден до 20 декабря.

Согласно текущей версии проекта главного финансового документа столицы, бюджет запланирован в размере 840,3 миллиона лари (278,5 миллиона долларов), что на 181 миллион меньше в сравнении с прошлым годом. Но, как подчеркнули в сакребуло, это первоначальная версия проекта, и ожидается трансфер из госбюджета Грузии в объеме 100 миллионов лари.

Больше всего средств планируется потратить на укрепление аварийных домов, транспорт, дороги и улучшение экологического положения в городе (более 212,3 миллиона лари).

Мэрия продолжит осуществлять и далее социальные программы, в том числе программу бесплатных столовых для нуждающихся, оказание им помощи в лечении, дневной центр для одиноких пожилых людей, поддержку приюта для бездомных и другие программы (более 164,3 миллиона лари).

"Ради госбюджета": глава Минфина Грузии призвал оппозицию войти в парламент >>

На способствование экономическому развитию планируется выделить порядка 4,2 миллиона лари. Значительная сумма выделена на поддержку образования – порядка 163 миллиона лари, на молодежные, культурные и спортивные проекты – около 38,8 миллиона лари.

На расходы представительных и исполнительных органов Тбилиси согласно первоначальному проекту бюджета выделено почти 108 миллионов лари.