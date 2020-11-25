Новые правила парковки будут введены еще на двух улицах Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. На проспекте Важа-Пшавела и улице Казбеги в тбилисском районе Сабуртало будет задействована зонально-почасовая парковка, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

С 20 ноября в одном из центральных районов Тбилиси заработает система почасовой парковки>>

Каладзе еще раз напомнил жителям этого района о необходимости зарегистрировать свои автомобили, чтобы для них парковка была бесплатной. Сделать они это могут в специальных информационных будках, которые будут размещены на месте. Там они получат всю необходимую информацию.

"У вас позже будет вся информация о том, с какого времени будет возможна регистрация и получение других сервисов. Конечно, мы и там разместим эти будки, после того как закончим осуществление этого проекта в районе Ваке", – подчеркнул Каладзе.

В 2019 году пилотный проект зонально-почасовой парковки был осуществлен на двух локациях в Тбилиси – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. Позже эта система вступила в силу на улицах Бараташвили, Пекина и проспекте Чавчавадзе. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара).

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.