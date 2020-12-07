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Мэрия столицы Грузии вместе с бизнес-сектором помогает одиноким пожилым людям, а также социально незащищенным лицам

Мэрия Тбилиси поможет пережить пандемию одиноким старикам и нуждающимся семьям

photo : Tbilisi City Hall / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (746)
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К гуманитарной акции помощи социально нуждающимся и одиноким старикам уже подключились 25 компаний

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Очередная девелоперская компания, работающая в Грузии, присоединилась к акции помощи социально незащищенным семьям и одиноким старикам.

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Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, компания "Арки" передала мэрии пожертвования для 500 социально незащищенных семей. Мэр столицы Каха Каладзе и его заместитель Илья Элошвили наблюдали за процессом приема и сортировки товаров первой необходимости.

Каха Каладзе поблагодарил компании, участвующие в программе поддержки социально незащищенных граждан, за их поддержку. По его словам, параллельно с поддержкой компаний, мэрия Тбилиси уже смогла мобилизовать дополнительные средства для помощи населению с различными социальными потребностями.

Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках
© Sputnik / STRINGER
Мэрия Тбилиси выделяет полмиллиона лари в помощь одиноким старикам

"Мы продолжаем проект помощи. Мы создали специальную платформу, через которую представители бизнес-сектора и все желающие могут присоединиться к акции и помочь семьям, которые больше всего пострадали в этот период. Помимо бизнеса, муниципалитет выделил средства из резервного фонда, и на эти деньги будут закуплены продукты для нуждающихся семей", - сказал Каладзе.

Он призвал частных лиц и бизнес-сектор принять активное участие в этом проекте.

Всего, к акции помощи одиноким пожилым людям и социально незащищенным семьям уже присоединились более 25 компаний.

 

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (746)
Теги:
Гуманитарная помощь, Мэрия Тбилиси, Грузия


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