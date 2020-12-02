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Предвыборная символика. Расклеенные на улице плакаты разных партий

"Уберите агитационные плакаты" – мэр Тбилиси предупредил партии о штрафах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (49)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250226666/Uberite-agitatsionnye-plakaty--mer-Tbilisi-predupredil-partii.html

По закону, избирательные субъекты должны убрать все агитационные материалы в течение 15 дней после выборов

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал грузинские политические партии очистить улицы города от агитационных плакатов.

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Согласно закону, избирательные субъекты должны убрать все агитационные материалы в течение 15 дней после выборов. Второй тур парламентских выборов по мажоритарной системе прошел в 17 округах страны 21 ноября.

"Я очень надеюсь, что все политические партии примут правильное решение и будут действовать так, чтобы максимально снять эти плакаты, которые были расклеены в предвыборный период. В противном случае их ждет штраф в размере 1 000 лари (около 300 долларов)", – заявил Каладзе на заседании городского правительства.

Свои предвыборные материалы с улиц уже убрала лидер "Движения для народа" Анна Долидзе. На прошлой неделе она со своими сторонниками явилась в избирательный округ Дидубе-Чуругети, где в первом туре набрала 17,95% голосов, поблагодарила своих избирателей и сняла агитационные плакаты.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (49)


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