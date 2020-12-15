"Нам что отменить Новый год?" - Каладзе ответил на критику о новогодних тратах в Тбилиси

Мэрия не намерена оставлять в Новый год представителей культурного сектора без заработка, а жителей страны - без праздничного настроения, сказал градоначальник

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси не оставит на Новый год представителей эстрады без работы и даст возможность выступить им на новогоднем концерте, чтобы создать праздничное настроение всем жителям страны.

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На это власти и планируют потратить деньги, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос, почему столичная мэрия планирует потратить до полумиллиона лари на новогодние мероприятия.

Ранее распространилась информация о том, что мэрия Тбилиси намерена потратить на новогодний концерт 491 тысячу лари (около 153 тысяч долларов). Об этом свидетельствует документация, опубликованная на официальном сайте Агентства по закупкам.

"Нам что, отменить Новый год? Вы не считаете представителей культуры за людей или что у них есть проблемы? Культурная сфера - это одно из самых важных направлений, у которого из-за пандемии создались серьезные проблемы. И я не оставлю людей один на один с проблемами", - сказал градоначальник.

По его словам, музыканты и исполнители получат от мэрии максимальную поддержку.

"Когда мы говорим о солидарности, важно поддерживать друг друга в этих сложных обстоятельствах. Певцы, представители эстрады находятся в очень плохом состоянии, и они примут участие в новогоднем концерте, чтобы создать населению хорошее настроение. Будет потрачено еще больше денег. Это не единственный концерт. Будут концерты и на Рождество, и на Старый Новый год", - отметил Каладзе.

В связи со второй волной пандемии коронавируса в Грузии все культурные мероприятия отменены. Виртуальный новогодний гала-концерт состоится в стране 31 декабря. Музыкальные номера будут исполняться вживую. Кроме этого, будут вестись прямые эфиры из разных районов и городов с участием разных исполнителей.