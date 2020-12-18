17:56 18 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0154
  • 100 RUB4.5067
  • USD3.2846
Поиск
Патрульная полиция и бульдозеры. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе

Муниципальная инспекция мэрии нашла в Тбилиси еще несколько незаконных построек

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (758)
128 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0f/250346963.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201218/250386247/Munitsipalnaya-inspektsiya-merii-nashla-v-Tbilisi-esche-neskolko-nezakonnykh-postroek.html

"Африка-2" - городские власти наметили очередное место для сноса незаконных построек на государственной земле, на этот раз на улице Твалчрелидзе

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Муниципальная инспекция мэрии Тбилиси обнаружила в Самгорском районе столицы на улице Твалчрелидзе семь незаконных построек на государственной земле, сообщает пресс-служба мэрии.

Каладзе распорядился демонтировать незаконные постройки в Тбилиси>>

Исходя из того, что владельцев построек не оказалось на месте, сотрудники инспекции обклеили строения предупреждениями о демонтаже.

Согласно закону, владелец незаконной постройки обязан в кратчайшие сроки связаться по указанному телефону и дать обещание самому произвести демонтаж сооружения.

Инспекция еще раз призывает правонарушителей в течение четырех дней демонтировать постройки на государственном участке земли. 

Протестующие жители. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
© Sputnik / STRINGER
Столкновения с полицией на окраине Тбилиси: жители протестуют из-за сноса домов

"Еще раз хочу подчеркнуть, что тбилисский муниципалитет не допустит присвоения государственных земель. Муниципальная инспекция проводит масштабные рейды в городе, и на каждое нарушение будет соответствующее реагирование", - заявил глава инспекции Леван Джгаркава.

Джгаркава также прокомментировал реакцию общественности на демонтаж незаконных построек в поселке Африка, в ходе которого было разрушено несколько самовольно построенных домов. По его словам, ходят слухи, что инспекция разрушила дома социально незащищенных семей и оставила людей зимой на улице.

"Со всей ответственностью заявляю, что инспекция имеет право осуществить демонтаж только незаконных строительств, в которых не живут люди. Что касается уже заселенных зданий, на них распространяется другое законодательство, исполнение которого не входит в компетенцию муниципальной инспекции", - отметил Джгаркава.

Демонтаж незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, в поселке Африка на окраине Тбилиси завершился во вторник столкновениями между полицией и хозяевами построек. Владельцы домов перекрыли дорогу бульдозерам и не давали работникам продолжить снос построек. В результате столкновений было задержано несколько человек.

В мэрии города заявили, что время для демонтажа в было выбрано правильно - строительство домов еще не было завершено и в них никто не проживал.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (758)
Теги:
строительство, Мэрия Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни - фото
Новогоднее настроение: в Тбилиси зажгли огни на главной елке страны
Новогоднее настроение: в Тбилиси зажгли огни на главной елке страны
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться