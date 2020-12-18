Муниципальная инспекция мэрии нашла в Тбилиси еще несколько незаконных построек

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Муниципальная инспекция мэрии Тбилиси обнаружила в Самгорском районе столицы на улице Твалчрелидзе семь незаконных построек на государственной земле, сообщает пресс-служба мэрии.
Каладзе распорядился демонтировать незаконные постройки в Тбилиси>>
Исходя из того, что владельцев построек не оказалось на месте, сотрудники инспекции обклеили строения предупреждениями о демонтаже.
Согласно закону, владелец незаконной постройки обязан в кратчайшие сроки связаться по указанному телефону и дать обещание самому произвести демонтаж сооружения.
Инспекция еще раз призывает правонарушителей в течение четырех дней демонтировать постройки на государственном участке земли.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что тбилисский муниципалитет не допустит присвоения государственных земель. Муниципальная инспекция проводит масштабные рейды в городе, и на каждое нарушение будет соответствующее реагирование", - заявил глава инспекции Леван Джгаркава.
Джгаркава также прокомментировал реакцию общественности на демонтаж незаконных построек в поселке Африка, в ходе которого было разрушено несколько самовольно построенных домов. По его словам, ходят слухи, что инспекция разрушила дома социально незащищенных семей и оставила людей зимой на улице.
"Со всей ответственностью заявляю, что инспекция имеет право осуществить демонтаж только незаконных строительств, в которых не живут люди. Что касается уже заселенных зданий, на них распространяется другое законодательство, исполнение которого не входит в компетенцию муниципальной инспекции", - отметил Джгаркава.
Демонтаж незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, в поселке Африка на окраине Тбилиси завершился во вторник столкновениями между полицией и хозяевами построек. Владельцы домов перекрыли дорогу бульдозерам и не давали работникам продолжить снос построек. В результате столкновений было задержано несколько человек.
В мэрии города заявили, что время для демонтажа в было выбрано правильно - строительство домов еще не было завершено и в них никто не проживал.