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Бульдозеры. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе

Кто где что строит - мэр Тбилиси берет вопрос под особый контроль

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (763)
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Не все социально незащищенные являются таковыми: оказалось, что у тех, чьи незаконные постройки демонтировала мэрия, имеется собственность в других местах

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Незаконный захват государственных земель и незаконное строительство на них не может иметь никакого оправдания – мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду еще раз вернулся к вопросу демонтажа незаконных построек в городе.

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Он обвинил некоторые СМИ в искажении информации, а также манипуляции общественным мнением при освещении процесса демонтажа в Самгорском районе Тбилиcи.

По словам мэра, у владельцев демонтированных незаконных построек на улице Твалчрелидзе, есть другая недвижимость, и они не являются "бездомными" .

Он представил официальную информацию о недвижимости, которой владеют якобы социальное незащищенные граждане, отметив, что многие из них имеют несколько домов в разных городах и районах Грузии.

Бульдозеры. Снос незаконных построек
© Sputnik / STRINGER
Мэрия продолжает демонтаж незаконно строящихся домов в Тбилиси

"18 декабря глава тбилисской городской инспекции Леван Джгаркава провел брифинг в мэрии Тбилиси и сообщил, что в Самгорском районе на улице Твалчрелидзе было обнаружено еще одно место, где велось строительство на государственных землях. Наша обязанность – защитить государственную собственность от захвата, а затем от незаконного размещения на ней построек. Недопустимо оправдывать такое преступление тяжелым социальным положением людей. Мы слышим это последние несколько дней и это очень плохо. Я понимаю сложившуюся социальную ситуацию, понимаю семьи, людей, которые действительно находятся в бедственном положении и имеют серьезные проблемы, но треть бюджета столицы в 2021 году предназначена именно для помощи таким людям", – сказал Каха Каладзе.

Так, семье одного из "захватчиков" земли в Самгорском районе принадлежит дом в поселке Джвари на западе Грузии, который они приобрели в рамках госпрограммы "Дом в деревне", у других есть недвижимость в различных районах Тбилиси и земельные участки в регионах.

Каладзе сообщил и о "досадном для себя факте" – одним из этих граждан является сотрудник мэрии Тбилиси.

"Еще раз повторяю, мы не собираемся отступать ни перед кем, и на все нарушения будем реагировать соответствующим образом", – заявил мэр.

Мэр также заверил, что в следующем году на обеспечение тбилисцев жильем будет потрачено 350 миллионов лари.

Демонтаж незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, начался с поселка Африка на окраине Тбилиси на прошлой неделе и завершился столкновениями между полицией и хозяевами построек. Но демонтаж все же был произведен.

В мэрии города заявили, что время для демонтажа было выбрано правильно – строительство домов еще не было завершено и в них никто не проживал.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (763)
Теги:
Мэрия Тбилиси, Грузия


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