Мэрия освобождает предпринимателей, арендующих собственность муниципалитета, от арендной платы за декабрь и январь, на время действия ограничений в связи с пандемией

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси разработала экономический пакет помощи бизнес-сектору в период пандемии и действия ограничений.

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Как заявил на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе, разработать такой пакет было поручено лично вице-мэру Ираклию Хмаладзе.

"В условиях нынешней пандемии малый и средний бизнес переживают трудные времена. Во время первой волны пандемии мы разработали ряд пакетов помощи предпринимателям. На предыдущем заседании правительства вице-мэру Ираклию Хмаладзе было поручено подготовить новый конкретный пакет помощи бизнес-сектору", – сказал Каладзе.

По словам мэра, в первую очередь льготы распространятся на муниципальных арендаторов. Это те экономические субъекты, которые арендовали помещения у мэрии или принадлежащие мэрии предприятия, различные виды недвижимости и так осуществляют предпринимательскую деятельность.

"Поскольку из-за пандемии ограничения действуют в декабре-январе, в эти месяцы с субъектов будет снята плата за аренду. Вместе с тем, если собственность муниципалитета переарендуется основным арендатором, вышеуказанные льготы распространяются и на субарендатора", – пояснил Каладзе.

По его словам, указанные льготы будут распространяться и на объекты питания, для которых плата за очистку территории и управление отходами в этот период уменьшится в восемь раз и приравнивается к тарифу, установленному для городских кондитерских.

Каладзе распорядился разместить подробную информацию об условиях предоставления льгот предпринимателям на сайте мэрии, чтобы они были доступны для всех заинтересованных лиц.